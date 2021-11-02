Резніков відзвітував про результати роботи Мінреінтеграції

Віце-прем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков вважає, що Україні доведеться знайти свій сценарій вирішення конфлікту та реінтеграції людей і окупованих територій.

Про це йдеться в його заяві за результатами роботи Мінреінтеграції.

Резніков подякував команді міністерства та профільних комітетів парламенту за спільну роботу.

"Мій головний висновок за час роботи на посаді такий: Україні доведеться знайти свій рецепт розв’язання конфлікту і реінтеграції людей та територій, які зараз тимчасово окуповані Російською Федерацією. Ми не зможемо запозичити жодну з відомих моделей врегулювання. Тільки загальні принципи та окремі елементи. Ми повинні створити і захистити своє бачення. Якщо хочемо, щоб врегулювання відбулося в інтересах України", - зазначив міністр.

Головним досягненням на посаді він назвав "початок формування системної української відповіді на конфлікт невійськовими засобами", зокрема:

Формування українського бачення розв’язання конфлікту, реінтеграції людей і тимчасово окупованих територій;

Підвищення стійкості та розвиток територій, постраждалих від війни;

Захист прав громадян, постраждалих від конфлікту. Створення умов для інтеграції ВПО;

Збереження та зміцнення контактів з громадянами, які перебувають на тимчасово окупованих територіях.

Нагадаємо, 1 листопада Резніков подав заяву про відставку. Він є кандидатом на посаду нового міністра оборони. Наступницею Резінкова може стати колишня кандидатка в мери Києва, народна депутатка Ірина Верещук (фракція "Слуга народу").