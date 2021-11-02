Реформа ДАБІ дозволить відмовлятись від поточних середній ремонтів доріг на користь капітальних, – міністерство

Наразі в Україні близько 20 потужних компаній, які постійно конкурують між собою і вибудовують довгострокові моделі розвитку.

З 2022 року в Україні запрацюють нові державні стандарти, які підвищать вимоги до дорожнього будівництва і дозволять перейти від середніх поточних до капітальних ремонтів доріг. Про це заявив міністр інфраструктури Олександр Кубраков під час міжнародного конгресу «Дороги майбутнього» в Києві, 2 листопада.

«Раніше дорожні служби часто мали відмовлятися від капітального ремонту на користь поточного середнього через тривалість та корупційність усіх бюрократичних процедур, пов’язаних із ДАБІ. Зараз є нова структура – ДІАМ, а весь процес подачі та отримання документів оцифрований, наступний крок – повна автоматизація, для цього ще потрібно прийняти законопроєкт №5655», - заявив він.

Під час конгресу Кубраков також наголосив, що масштабне дорожнє будівництво за програмою президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» стимулює розвиток галузі, інвестиції в обладнання та людей.

«Наразі в Україні близько 20 потужних компаній, які постійно конкурують між собою і вибудовують довгострокові моделі розвитку. Інтерес до українського дорожнього ринку висловлюють світові лідери галузі. Очікуємо нових гравців в Україні та впевнений, що вже до 2024 року і вітчизняні компанії виходитимуть на міжнародні інфраструктурні ринки», - повідомив він.

Серед інших досягнень Кубраков назвав галузеву угоду про підвищення мінімальних зарплат дорожників до 11 тисяч гривень, прихід у галузь 100 тисяч нових фахівців та впровадження міжнародних стандартів.

«Міжнародні підходи мотивують компанії до використання нової техніки й матеріалів, не обмежують заробітну плату робітників, сприяють конкуренції та застосуванню нових технологій. Ми очікуємо, що відповідний законопроєкт №2234 парламент прийме вже цього року», - наголосив міністр інфраструктури.

Також Кубраков згадав сертифікацію Укравтодору за міжнародними стандартами закупівель і попередження корупції. В рамках співпраці з ЄБРР агентство стане першою державною інституцією, сертифікованою за стандартами міжнародної системи CIPS.