Верховна Рада зробила крок до скорочення повноважень ОАСК

Після остаточного ухвалення ОАСК не зможе розглядати справи щодо оскарження нормативно-правових актів органів виконавчої влади, НБУ, інших органів влади, повноваження яких поширюються на всю територію України.

Верховна Рада зробила крок до скорочення повноважень Окружного адміністративного суду Києва. Деякі підсудні йому справи мають перейти у Верховний Суд.

За президентський законопроєкт №5067 у першому читанні проголосували 254 народні депутати.

"Мета цього закону – підвищення рівня захисту прав і інтересів українських громадян. Мова йде про те, що будь-який нормативно-правовий акт, який приймається або урядом, або центральним органом виконавчої влади, може бути оскаржений одразу до Касаційного адміністративного суду Верховного Суду. Верховна палата буде апеляційною інстанцією", – пояснив представник профільного комітету Андрій Костін.

Документ пропонує передати від ОАСК до Верховного Суду справи щодо оскарження нормативно-правових актів органів виконавчої влади, Національного банку України, інших органів влади, повноваження яких поширюються на всю територію України.

У документі пояснюється, що згідно з ч. 4 статті 22 Кодексу адміністративного судочинства справи щодо оскарження актів, дій чи бездіяльності Верховної Ради України, Президента України, Вищої ради правосуддя та Вищої кваліфікаційної комісії суддів України підсудні Верховному Суду як суду першої інстанції.

Водночас ст. 27 Кодексу встановлює, що адміністративні справи з приводу оскарження нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України, міністерства чи іншого центрального органу виконавчої влади, Національного банку України чи іншого суб'єкта владних повноважень, повноваження якого поширюються на всю територію України, вирішуються окружним адміністративним судом, територіальна юрисдикція якого поширюється на місто Київ. Таким чином ОАСК має право розглядати такі справи.

У разі його ухвалення такі судові справи розглядатимуть колегіально, від трьох до пʼяти суддів, а не одноосібно, як зараз в ОАСК.

"Розгляд адміністративних справ щодо законності (крім конституційності) постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України здійснюється Верховним Судом у складі колегії Касаційного адміністративного суду не менше ніж з п'яти суддів. Адміністративні справи щодо законності та відповідності правовим актам вищої юридичної сили нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Національного банку України, інших суб'єктів владних повноважень, повноваження яких поширюються на всю територію України, розглядаються Верховним Судом у складі колегії Касаційного адміністративного суду не менше ніж з трьох суддів", - йдеться у пояснювальній записці законопроєкту Зеленського.

Нагадаємо, цей законопроєкт був поданий до парламенту в лютому 2021 року. Президент ще торік ініціював консультації з ВРП щодо вирішення питання ОАСК. Петиція про ліквідацію ОАСК, їніціатором якої є український журналіст Данило Мокрик, набрала 25 тис. підписів, необхідні для розгляду її головою держави. У зверненні пропонується розпустити ОАСК у зв'язку із "повною втратою авторитету".