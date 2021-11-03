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Верховна Рада звільнила міністра екології Абрамовського

Рішення підтримали 322 депутати. 

Верховна Рада звільнила міністра екології Абрамовського
Фото: mepr.gov.ua

Верховна Рада відправила у відставку на основі поданої ним заяви міністра захисту довкілля та природних ресурсів Романа Абрамовського. За відставку проголосували 322 народні депутати.

Абрамовського було призначено у червні 2020 року. 

Абрамовський має єридичну освіту, у політику прийшов у 2014 році як помічник-консультант народного депутата. У 2015 став заступником Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства. З 2016 по 2019 був заступником директора ТОВ "Ріола-модуль ЛТД" – будівельної компанії. 

У 2019 повернувся на держслужбу в якості заступника міністра енергетики та захисту довкілля, потім очолив це міністерство. 

Абрамовський вже писав заяву на звільнення в грудні 2020. За інформацією джерел LB.ua, міністром екології збиралися призначити виконавчого директора Асоціації газодобувних компаній Романа Опімаха. Втім нардеп Олександр Качура у коментарі LB.ua повідомив, що "Слуга народу" на фракції погодила всі чотири кандидатури на посади міністрів, окрім кандидата на посаду Мінекології.

Вранці 20 грудня нардепи зняли з порядку денного звільнення міністра захисту довкілля та природних ресурсів Абрамовського.

Про те, що Абрамовського знову розглядають як кандидата на звільнення з уряду, джерела LB.ua повідомили ще у вересні. У жовтні в день засідання фракції "Слуга народу" він написав заяву на звільнення. У інтверʼю він заявив, що нібито вирішив звільнитися через критику зі сторони секретаря РНБО Олексія Данілова.

Поки що виконувати обовʼязки міністра екології буде заступник Абрамовського, Руслан Стрілець, якого потім можуть призначити повноцінним міністром. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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