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ОПОРА оскаржує оголошення Терехова обраним мером Харкова

ОПОРА вимагає, серед іншого, визнати дії двох районних ТВК протиправними та зобов'язати їх провести повторний підрахунок голосів.

ОПОРА оскаржує оголошення Терехова обраним мером Харкова
Фото: Макс Требухов

Всеукраїнська громадянська мережа ОПОРА подала до Харківського міського тервиборчкому скарги на Новобаварський та Основ'янський тервиборчкоми. Організація просить визнати оголошення Ігоря Терехова обраним мером Харкова таким, що не відповідає вимогам законодавства.

Про це у Facebook повідомив координатор ОПОРИ в Харківській області Микола Зінченко.

За словами Зінченка, він звернувся до Харківської міської територіальної виборчої комісії зі скаргами на дві територіальні виборчі комісії - Новобаварську та Основ'янську - через розбіжність в протоколах підрахунку голосів. Він просить, зокрема, визнати дії цих районних ТВК протиправними та зобов'язати їх провести повторний підрахунок голосів.

Також серед вимог ОПОРИ – "визнати рішення про визнання Терехова обраним міським головою таким, що не відповідає вимогам законодавства (є протиправними), порушує виборчі права громадян, права та законні інтереси суб’єкта виборчого процесу, та скасувати таке рішення", - наголосив Зінченко.

Нагадаємо, цими вихідними в Харкові відбулися вибори нового міського голови. За підсумками голосування переможцем оголосили секретаря Харківської міськради Ігоря Терехова. 

Серед кандидатів були також ексмер Михайло Добкін, Олександр Скорик від "Євросолідарності", лідер харківського "Нацкорпусу" Костянтин Немічев, депутатка від "Слуги народу" Аліна Мустафаєва (самовисування).

Докладніше про кандидатів та людей, з якими вони пов'язані, читайте в матеріалі "Вибори в Харкові. Терехов VS Добкін і розпорошена опозиція" на LB.ua.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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