Це - аналогічна процедура реєстрації, як і з вакцинами.

Верховна Рада дозволила екстрену реєстрацію ліків від коронавірусу в Україні

За законопроєкт про внесення змін до статті 9-2 Закону України "Про лікарські засоби" щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов'язання (№ 6121) в цілому проголосували 262 депутати.

"Метою Закону є забезпечення можливості екстреного медичного застосування окремих лікарських засобів, вакцин або інших медичних імунобіологічних препаратів на час дії надзвичайної ситуації та/або карантину у порядку державної реєстрації під зобов’язання, встановленому Кабінетом міністрів, у разі, якщо заявник може довести, що у нього відсутні можливості для надання повних даних про ефективність та безпеку лікарського засобу, вакцини або іншого медичного імунобіологічного препарату за нормальних умов застосування з об'єктивних причин", - йдеться в повідомленні пресслужби парламенту.

Це - аналогічна процедура реєстрації, як і з вакцинами від ковіду. Реєстрацію препаратів для щеплення під зобовʼязання дозволили в лютому.

Нагадаємо, у вересні Міністерство охорони здоров'я запропонувало українцям долучитися до досліджень ліків проти коронавірусної недуги COVID-19. У МОЗ пояснили, що клінічні дослідження проводяться для вивчення ефективності застосування препаратів під час лікування пацієнтів із COVID-19. На сьогодні таких досліджень - 31. Їх перелік оприлюднено на сайді Державного експертного центру МОЗ за профілем "COVID-19".

У липні очільник МОЗ Віктор Ляшко заявив, що в Україні може з'явитися інноваційний препарат від ковіду американського виробництва. Тоді йшлося про пігулки, які перебувають на третьому етапі клінічних досліджень.

У квітні минулого року президент Володимир Зеленський пообіцяв українським вченим мільйон доларів за винахід вакцини або ліків від коронавірусу.