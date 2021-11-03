​Зеленський не встиг виступити на кліматичній конференції у Глазго через зустріч із Блінкеном, - Кулеба

За словами голови МЗС, Україна попередила організаторів про те, що президент не встигає на виступ.

Президент України Володимир Зеленський не встиг на свій виступ на сесії кліматичної конференції СOP26 у Глазго щодо скорочення викидів метану. У момент, коли його оголошував спеціальний представник президента США з питань клімату Джон Керрі, Зеленського не було в залі, оскільки був на зустрічі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у своєму відеозвіті в фейсбуці.

"У той час, як у медіа розганяють усілякі історії про те, що Керрі оголосив Україну, а України не було в залі, то вам при цьому не розказують, що саме в цей час відбувалася зустріч президента України з державним секретарем Ентоні Блінкеном. І оскільки вона була дуже предметною і тривалою, вони проговорили дуже багато, то банально просто плаваючий графік не дозволив нам вчасно потрапити до зали. Повірте мені, що це була надзвичайно важлива розмова, надзвичайно корисна і надзвичайно довірлива", - сказав Кулеба.

Він також наголосив, що Україна попередила організаторів про те, що президент не встигає на виступ.

"Давайте, що називається, уважно стежити за руками. Хто почав розганяти історію про те, що начебто скандал, президента України не було на засіданні, коли Джон Керрі його вів і оголосив виступ України? Це почали робити російські медіа", - зазначив міністр.

Кулеба також додав, що на полях конференції Зеленський "дуже добре" поговорив і з президентом США Джозефом Байденом.

Глава МЗС України закликав не вестись на російські провокації з цього приводу. "Давайте не вестися на всі ці російські закиди і на всі їхні провокації, на ту жовч, яку вони розбризкують активно інформаційним простором, намагаючись дискредитувати Україну. Нічого такого не було, нормальний організаційний момент", - додав він.

Кулеба також звернув увагу на те, що під час кліматичної конференції у Глазго президент України провів 13 двосторонніх зустрічей та контактів.

"Запевняю вас, якби ви були у Глазго, ви б побачили, яким авторитетом користуєтсья Україна і президент Зеленський особисто.... Були навіть такі дипломати, які підходили до президента, говорили: "ви Вас дуже добре знаємо, поважаємо"... Хотіли просто навіть із ним сфотографуватися...", - зазначив голова МЗС.

Нагадаємо, на полях кліматичного саміту у Глазго Зеленський зустрівся з держсекретарем США Блінкеном і поговорив із ним про Донбас та енергетику.

Президент України також зустрівся з прем'єр-міністром Індії Нарендрою Моді, поговорив у кулуарах із президентом США Байденом. Також у вівторок Зеленський зустрівся з президентом Аргентини Альберто Фернандесом.

На полях саміту Зеленський і президентка Словаччини Зузана Чапутова підписали спільну Декларацію про європейську перспективу України.