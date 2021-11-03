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ЦВК підтвердила перемогу Войцехівського на довиборах у Раду на Черкащині

За представника "Слуги народу" віддали голови майже 47% виборців.

ЦВК підтвердила перемогу Войцехівського на довиборах у Раду на Черкащині
Віталій Войцехівський
Фото: Україна молода

Центральна виборча комісія опрацювала 100% протоколів в одномандатному виборчому окрузі №197 (Черкаська область). Перемогу на довиборах у парламент отримав міський голова Золотоноші, представник "Слуги народу" Віталій Войцехівський.

Згідно з даними ЦВК, за нього проголосували 15 429, або 46,95% виборців.

Найближчий конкурент Войцехівського - колишній народний депутат самовисуванець Владислав Голуб - отримав голоси 8 362, або 25,44% виборців.

Третім у перегонах виявився ще один нардеп представник ВО "Свобода" Андрій Іллєнко із 3 134, або 9,53% голосів.

Колишній політв'язень журналіст Роман Сущенко, який балотувався від "Європейської солідарності", отримав 8,4% голосів - за нього проголосували 2 763 виборці.

Дані ЦВК практично збігаються з результатами паралельного підрахунку голосів, яке проводила громадянська мережа "Опора".

За даними паралельного підрахунку голосів штабу Войцехівського, він отримав більше 50% голосів.

Нагадаємо, вибори в окрузі №197 (Черкаська область) відбулися через дострокове припинення повноважень народного депутата Олександра Скічка. Він пішов із Ради у зв'язку з призначенням головою Черкаської ОДА.

Віталій Войцехівський є мером Золотоноші з 2010 року.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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