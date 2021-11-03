Міністра оборони Тарана відправили у відставку

Верховна Рада звільнила міністра оборони Андрія Тарана. Він займав цю посаду з 4 березня 2020 року.

За звільнення Тарана проголосували 341 народний депутат.

Таран перебував на військовій службі з серпня 1972 року, звільнився в 2016 у званні генерал-лейтенанта. Згідно з інформацією на сайті Міноборони, він після отримання в Національному університеті оборони США ступеня магістра продовжував службу у центральному апараті Міністерства оборони України.

Працював на посаді аташе з питань оборони при посольстві України у Сполучених Штатах Америки та представником Міністерства оборони України при постійному представництві України в ООН.

Таран – учасник Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей. Обіймав посаду керівника Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК).

Брав участь у роботі Тристоронньої контактної групи з мирного врегулювання ситуації в Донецькій і Луганській областях.

Нагороджений Орденом Богдана Хмельницького 2 і 3 ступенів, численними відзнаками Міністерства оборони України та інших державних структур України.

Про відставку Тарана говорили ще влітку. Тоді як причину називали нібито конфлікт міністра оборони з Русланом Хомчаком, який займав посаду головнокомандувача ЗСУ. Президент звільнив Хомчака в липні 2021. Речник президента Сергій Нікіфоров говорив, що "Володимир Зеленський не сумнівається в патріотизмі, вірності присязі, фаховості Руслана Хомчака, але президент хоче бачити синергію між Міністерством оборони та Збройними силами України. Такої синергії ми, на жаль, не бачимо, бачимо, навпаки, конфлікти", цитує "Радіо Свобода".

22 серпня президент Володимир Зеленський анонсував майбутні відставки в Кабінеті міністрів. Кого саме буде звільнено чи призначено, він не розповів.

Після цього декілька джерел в "Слузі народу" та з керівництва опозиційної фракції розказали LB.ua, що в Кабміні плануються "точкові" ротації. Пізніше це офіційно підтвердив лідер фракції Давид Арахамія, за словами якого у відставку можуть піти три-чотири міністри.

Їхні імена офіційно не називалися, але в розмовиах оф-рек говорили про те, що "на вихід" готують трьох – міністра оборони Андрія Тарана, віцепрем'єра та міністра стратегічних галузей промисловості Олега Уруського та очільницю Міністерства соціальної політики Марину Лазебну.

Щодо міністра оборони джерела говорили, що він "Таран розсварився з усіма. І дуже «радянський». Нам потрібна модерновіша людина".

У вересні премʼєр-міністр Денис Шмигаль на тлі чуток про відставку міністра оборони заявив, що Андрій Таран є професіоналом, який знаходиться на своєму місці. Однак уже в жовтні головний редактор "Цензор нет" Юрій Бутусов повідомив, що відставка Тарана все таки погоджена і його місце може зайняти міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков. Джерела LB.ua повідомили, що місце Резнікова в Мінреінтеграції має зайняти народна депутатка "Слуги народу" Ірина Верещук.

1 листопада Олексій Резніков написав заяву на звільнення з міністерства. На засіданні фракції "Слуга народу" того дня офіційно підтвердили, що Рада розглядатиме питання звільнення Тарана і призначення Резнікова на його посаду. 2 листопада Андрій Таран написав заяву. 3 листопада Резнікова звільнили від посади голови Мінрегіону.

Призначити нового міністра повинні завтра, у четвер, під час розгляду кадрових питань.