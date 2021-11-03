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Нардепи звільнили першого віцепремʼєра-міністра економіки Любченка

За його звільнення висловилися 320 народних депутатів. 

Нардепи звільнили першого віцепремʼєра-міністра економіки Любченка
Фото: Макс Требухов

Верховна Рада відправила у відставку першого віцепремʼєр-міністра – міністра економіки Олексія Любченка. За його звільнення висловилися 320 народних депутатів. 

Паралельно з розглядом відставки міністра правоохоронні органи повідомили про обшуки в Державній податковій службі, яку очолював Любченко. Справа стосується покривання "скруток" з ПДВ, але хто саме в ній фігурує – поки не повідомляють. 

Серед причин відставки Любченка джерела LB.ua у владних колах називали його нібито конфлікт із премʼєр-міністром Денисом Шмигалем. 

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в коментарі про причини рішення звільнити Любченка сказав, що він "нормальний менеджер, просто вважаємо, що віцепрем'єр-жінка для гендерного балансу буде краще". 

Олексій Любченко – доктор економічних наук, у 90-х був заступником міського голови Смілянської міськради. Згодом став заступником начальника управління з питань економіки Черкаської облдержадміністрації. Працював також у Державній податковій адміністрації Кіровоградщини, очолював Державну податкову адміністрацію в Черкаській області. У 2009 став заступником голови Держподаткової служби України. 

З квітня 2020 до травня 2021 року – голова Державної податкової служби України.

20 травня 2021 року призначений на посаду Першого віцепрем’єр-міністра України – міністра економіки України. У серпні уряд визначив його як особу, котра може виконувати обовʼязки премʼєра у випадку відсутності голови Кабміну. Це пояснюється тим, що Любченко мав посаду першого віцепремʼєра. 

19 жовтня три джерела LB.ua в "Слузі народу" повідомили, що Олексія Любченка планують зняти. 

1 листопада це офіційно підтвердили після засідання фракції. Очільник фракції Давид Арахамія відкрито сказав, що "на вихід" плануються пʼять міністрів, і Любченко – серед них.

Місце Любченка в Кабміні може зайняти заступниця голови Офісу президента Юлія Свириденко. Голосувати за звільнення міністрів депутати планують 3 листопада, за призначення нових – 4 листопада. 

2 листопада Любченко подав до Апарату ВР заяву про звільнення. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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