Нардепи звільнили першого віцепремʼєра-міністра економіки Любченка

Верховна Рада відправила у відставку першого віцепремʼєр-міністра – міністра економіки Олексія Любченка. За його звільнення висловилися 320 народних депутатів.

Паралельно з розглядом відставки міністра правоохоронні органи повідомили про обшуки в Державній податковій службі, яку очолював Любченко. Справа стосується покривання "скруток" з ПДВ, але хто саме в ній фігурує – поки не повідомляють.

Серед причин відставки Любченка джерела LB.ua у владних колах називали його нібито конфлікт із премʼєр-міністром Денисом Шмигалем.

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія в коментарі про причини рішення звільнити Любченка сказав, що він "нормальний менеджер, просто вважаємо, що віцепрем'єр-жінка для гендерного балансу буде краще".

Олексій Любченко – доктор економічних наук, у 90-х був заступником міського голови Смілянської міськради. Згодом став заступником начальника управління з питань економіки Черкаської облдержадміністрації. Працював також у Державній податковій адміністрації Кіровоградщини, очолював Державну податкову адміністрацію в Черкаській області. У 2009 став заступником голови Держподаткової служби України.

З квітня 2020 до травня 2021 року – голова Державної податкової служби України.

20 травня 2021 року призначений на посаду Першого віцепрем’єр-міністра України – міністра економіки України. У серпні уряд визначив його як особу, котра може виконувати обовʼязки премʼєра у випадку відсутності голови Кабміну. Це пояснюється тим, що Любченко мав посаду першого віцепремʼєра.

19 жовтня три джерела LB.ua в "Слузі народу" повідомили, що Олексія Любченка планують зняти.

1 листопада це офіційно підтвердили після засідання фракції. Очільник фракції Давид Арахамія відкрито сказав, що "на вихід" плануються пʼять міністрів, і Любченко – серед них.

Місце Любченка в Кабміні може зайняти заступниця голови Офісу президента Юлія Свириденко. Голосувати за звільнення міністрів депутати планують 3 листопада, за призначення нових – 4 листопада.

2 листопада Любченко подав до Апарату ВР заяву про звільнення.