Арахамія: Таран пішов за власним бажанням, до Уруського були претензії

Міністр оборони Андрій Таран пішов з посади за власним бажанням, а до віцепремʼєра, голови Мінстратегпрому Олега Уруського були претензії. Про це очільник фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив у кулуарах Верховної Ради, передає кореспондент LB.ua.

"З Уруським претензія, от у мене, наприклад, є особиста претензія – я член комітету національної безпеки і оборони, там вже шість місяців поспіль кажуть, що буде готовий і запрацює Реєстр постачальників по оборонній закупівлі. Шість місяців нас кормлять завтраками, і нічого немає", – заявив депутат.

Він додав, що питання відставки міністра ставили і раніше, але вирішили зробити це "пакетно" і прискорити процес.

"Якщо, наприклад, кожні два місяці було б звільнення, ви б теж мене питали, чого кожні два місяці звільнення", – зазначив він.

Похвалу від Арахамії отримали міністр інфраструктури Олександр Кубраков за "Велике будівництво" і охорони здоровʼя Віктор Ляшко за роботу по лікарнях і вакцинації.

Щодо відставки віцепремʼєра, голови Мінреінтеграції Олексія Резнікова Арахамія сказав, що його перехід до Міноборони буде ефективним.

"Коли пан Таран сказав, що він буде йти, ми хотіли взяти людину, яка гарний, досвідчений менеджер, яка користується повагою в міжнародному середовищі, яка може наладити всі бізнес-процеси в Міністерстві оборони по постачанням", – зазначив Арахамія.

Голосувати за призначення нових міністрів будуть завтра. Також призначать очільником Апарату Ради Вʼячеслава Штучного, який вже займав цю посаду в 2019-2020.

Наступником звільненого міністра охорони довкілля Романа Абрамовського поки що буде його заступник Руслан Стрілець в якості тимчасового в.о., потім питання повноцінного керівника міністерства винесуть на розгляд депутатів у зал.

Нагадаємо, сьогодні Верховна Рада звільнила пʼятьох міністрів. Завтра замість голови Міноборони Андрія Тарана призначатимуть Олексія Резнікова, замість Резнікова в Мінреінтеграції – нардепку Ірину Верещук, замість Уруського в Мінстратегпром – голову Державної Митної служби Павла Рябікіна, замість першого віцепремʼєра-міністра економіки – заступницю голови Офісу Президента Юлія Свириденко.