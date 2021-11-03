Профільний комітет Ради підтримав призначення Резнікова міністром оборони

Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав призначення Олексія Резнікова міністром оборони.

На засіданні 3листопада комітет рекомендував Верховній Раді в цілому прийняти проєкт постанови №6267 щодо призначення Резнікова міністром оборони України.

Нагадаємо, що Резніков з березня 2020 року обіймав посаду віцепремʼєр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Верховна Рада звільнила його 3 листопада.

Сьогодні ж президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Денис Шмигаль внесли до парламенту подання на призначення Резнікова і ще трьох нових міністрів.

Голосування за призначення нових урядовців у Раді відбудеться завтра, 4 листопада.