Профільний комітет Ради підтримав призначення Резнікова міністром оборони

Парламентський комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки підтримав призначення Олексія Резнікова міністром оборони.
На засіданні 3листопада комітет рекомендував Верховній Раді в цілому прийняти проєкт постанови №6267 щодо призначення Резнікова міністром оборони України.
Нагадаємо, що Резніков з березня 2020 року обіймав посаду віцепремʼєр-міністра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. Верховна Рада звільнила його 3 листопада.
Сьогодні ж президент Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Денис Шмигаль внесли до парламенту подання на призначення Резнікова і ще трьох нових міністрів.
Голосування за призначення нових урядовців у Раді відбудеться завтра, 4 листопада.