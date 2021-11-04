Київрада перейменувала 12 вулиць і присвоїла скверу на Андріївському узвозі ім'я Василя Сліпака

Київська міська рада у четвер, 4 листопада, перейменувала 12 вулиць та провулків, а також встановила назви двом безіменним площам, скверу на Андріївському узвозі та вулиці.

Про це повідомляється на сайті Київради.

Зокрема, перейменовано у Святошинському районі:

вулицю Миколи Кузнєцова на вулицю Олеся Бабія (на честь українського письменника, поета і літературознавця) - 62 "за";

вулицю Костюка на вулицю Професора Ейхельмана (видатного науковця, громадського та політичного діяча, вченого-правознавця) - 65 "за";

вулицю Павленка на вулицю Христини Сушко (видатної діячки та військового медика, поручника Армії УНР, однієї з найвідоміших учасниць Визвольних змагань 1917-1921 років) - 71 "за";

провулок Павленка на провулок Мовчунівський (повернення історичної назви) - 73 "за".

У Солом’янському районі:

вулицю Народного Ополчення на вулицю Святослава Хороброго (для вшанування пам’яті правителя Київської Русі з династії Рюриковичів, Великого князя Київського) - 72 "за";

вулицю Молодогвардійську на вулицю Володимира Сікевича (видатного військового і політичного діяча, генерала-хорунжого армії УНР, полковника генерального штабу та генерал-майора царської армії, посла УНР в Угорщині) - 70 "за";

вулицю Петра Заломова на вулицю Феофіла Яновського (видатного лікаря-терапевта, дійсного члена Всеукраїнської академії наук) - 74 "за".

вулицю Московську (в селищі Жуляни) на вулицю Григорія Гуляницького (видатного військового і політичного діяча, одного з чільних дипломатів Гетьманщини, шляхтича, учасника міжусобних воєн часів Руїни).

У Дарницькому районі:

вулицю Малоземельну на вулицю Алімпія Галика (видатного київського живописця і гравера XVIII століття, ієромонаха Києво-Печерської лаври, керівника Лаврської іконописної майстерні) - 68 "за".

У Шевченківському районі:

вулицю Цулукідзе на вулицю Наталі Забіли (видатної письменниці і поетеси) - 74 "за";

провулок Невський на провулок Нивський (від назви місцевості, де він пролягає) - 73 "за".

У Дніпровському районі:

вулицю Курнатовського на вулицю Остафія Дашкевича (політичного та громадського діяча, талановитого військового організатора, ідеолога реєстрової козаччини, першого козацького гетьмана) - 74 "за".

Крім того, в Києві з’явилися:

площа Відрадна у Солом’янському районі (розташована на перетині просп. Відрадний та вул. Героїв Севастополя);

сквер імені Василя Сліпака на честь Героя України, всесвітньо відомого українського співака, добровольця, що загинув на Донбасі у 2016 році, (розташований на розі Андріївського узвозу та вул. Боричів Тік у Подільському районі);

вулиця Миколи Костомарова на честь видатного українського історика, поета та прозаїка (проїзд від вул. Професора Підвисоцького до ЖК «Новопечерські Липки» у Печерському районі);

Кловська площа, розташована біля станції метро «Кловська» у Печерському районі.

"Сьогодні Київрада виконала вимоги закону про декомунізацію і замінила вулиці, названі на честь радянських діячів на видатних постатей з української історії. Замість радянського революціонера Курнатовського вулицю буде названо на честь засновника Воскресенки, кошового отамана Війська Запорізького Остафія Дашкевича. Замість вулиці Народного Jполчення, на якій знаходяться корпуси різних силових структур, Київрада підтримала вулицю Святослава Хороброго. Замість вулиці Молодогвардійської буде вулиця Генерала Сікевича, який звільняв Донеччину від більшовиків 100 років тому. Більшість питань, підтриманих Київрадою — це декомунізація, однак були і перейменування за звичайною процедурою. Наприклад, вулицю Московську в Солом’янському районі перейменували на честь наказного гетьмана Григорія Гуляницького, який воював з Москвою в 17 столітті. Перейменування не спричинить незручностей для мешканців таких вулиць. Всі документи зі старими назвами залишаються чинними, вносити зміни можна за бажанням. Також це не потребує витрат з бюджету Києва, адже зараз розробляється єдиний дизайн-код будинкових покажчиків, і вони будуть встановлюватись на всіх вулицях, незалежно від того, чи змінювалась назва", - розказав LB.ua член комісії з питань найменувань Павло Островський.