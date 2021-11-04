​Рада ухвалила закон про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві

Учасниками Фонду, крім держави, можуть бути міжнародні фінансові організації, інші юридичні особи

Депутати Верховної Ради прийняли законопроєкт №3205-2 "Про Фонд часткового гарантування кредитів у сільському господарстві".

Про це повідомила пресслужба парламенту.

Закон визначає правовий статус, особливості утворення та засади діяльності Фонду часткового гарантування кредитів у сільському господарстві, встановлює порядок визначення критеріїв щодо суб’єктів підприємництва та фінансових установ, зобов’язання за кредитними договорами між якими можуть гарантуватися Фондом.

Згідно із Законом, Фонд є небанківською фінансовою установою з особливим статусом, яка виконує функції із забезпечення підтримки суб’єктів мікропідприємництва, малого та середнього підприємництва, фізичних осіб - підприємців, що провадять діяльність у галузі сільського господарства, шляхом часткового гарантування виконання зобов’язань таких суб’єктів за кредитними договорами.

Засновником Фонду є держава в особі Кабінету міністрів. Рішення про утворення Фонду також приймає Кабмін.

Фонд не належить до категорії державних цільових фондів, набуває статусу фінансової установи та право здійснювати діяльність з надання фінансових послуг після включення його до Державного реєстру фінансових установ, ведення якого здійснює Національний банк України, та отримання ліцензії у порядку, встановленому законом і нормативно-правовими актами НБУ.

Учасниками Фонду, крім держави, можуть бути міжнародні фінансові організації, інші юридичні особи.

Закон також визначає ключові питання діяльності Фонду:

порядок формування статутного капіталу Фонду, умови його збільшення та зменшення;

порядок скликання, компетенція та порядок прийняття органами управління Фонду своїх рішень;

порядок визначення критеріїв щодо суб’єктів підприємництва, які мають право на часткове гарантування виконання зобов’язань за кредитними договорами.

Фонд, як небанківська фінансова установа підпадатиме під регулювання та нагляд органу, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг.

Зазначимо, що законопроєкт доопрацювали після того, як Рада у травні 2020-го відправила законопроєкт №3205-1 на повторне перше читання.

Нагадаємо, у вересні Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт №4046 про державну допомогу молодим фермерам.