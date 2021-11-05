Аваков про причини відставки: "Не хочу брати участь у деяких речах, з якими не згоден"

Колишній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів про причини своєї відставки після семи з половиною років на посаді.

У ефірі програми на "Україна 24" він зазначив, що під час свого першого призначення в уряд він прийшов з парламенту, а за Зеленського його запросили "як професіонала і експерта".

"Зеленський мене запросив як компетентну людину, яка може робити цю складну справу. І я пропрацював рівно більш ніж два роки, доти, доки не побачив, що, напевно, моя компетентність не може реалізувати себе далі. І це послугувало причиною відставки. Я не хочу брати участь у деяких речах, з якими не згоден. Я не проста людина в спілкуванні, якщо мова йде про компетентних і професійних речах. Тобто я вмію говорити "ні". А це не всім подобається", – заявив Аваков.

Він додав, що Зеленський міг звернутися до нього з тих чи інших питань і запитати його точку зору.

"А я кажу: "Це повна нісенітниця, так не можна". А це може не подобатись. І тут далі виникає ситуація: уряд – це така штука, це професійний механізм, який має виконувати виконавчу владу. А в нас виконавча влада зараз через те, що є монобільшість, вся зосереджена на Офісі президента. Це той мандат, який дали люди, – це теж правда. Але нема жодного балансу", – висловився він.

Аваков також натякнув на труднощі з розслідуванням інцидентів із депутатами.

"У нас (за минулої влади, – Ред.) не було прецедентів, як у нас Трухін зараз. І це створювало правильний рух. Зараз це не так. І я декілька місяців перед відставкою відчував певний дискомфорт. Тому в якийсь момент часу ми сіли поговорили з президентом, дуже відкрито... Правильно мені йти у відставку, а вам – пробувати знаходити інші рішення", – підсумував ексміністр.

Нагадаємо, Аваков несподівано звільнився з уряду в липні 2021 року після того, як більше семи років очолював Міністерство внутрішніх справ. У першому інтервʼю після звільнення ексміністр заявив, що інформацію про компанії та людей, яких мали внести в санкційні списки, члени РНБО отримували за 5 хвилин до початку засідання. При цьому, за його словами, часто в цих матеріалах не містилося жодної доказової бази.