З України під виглядом собак намагались вивезти трьох вовків

Тварин у відправника забрали і відправили до зоопарку.

Фото: Держмитслужба

З України до Непалу під виглядом собак намагались вивезти трьох вовків.

Про це повідомила Державна митна служба, працівники якої викрили незаконну спробу перевезення тварин в аеропорту "Бориспіль".

Вовки за документами були записані як собаки породи сибірська лайка, що не становлять високої цінності.

Підозри у митників виникли через те, що "собаки" не скулили, а вили, а зовні не дуже нагадували лайок. Для ідентифікації тварин викликали відповідних фахівців.

Документів на перевезення тварин, а саме дозволу CITES, документів про право набуття тварин, ветеринарного свідоцтва, відправник не мав. Тому тварин відправили на Харківщину у "Фельдман екопарк".