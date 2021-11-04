Український воїн зазнав поранення на Донбасі

За минулу добу, 3 листопада, в районі операції Об’єднаних сил з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано шість порушень режиму припинення вогню. Ворог двічі застосував заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Унаслідок обстрілів поранено українського військового, повідомляє пресцентр ООС.

"Воїну надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан його здоров’я - задовільний", - сказано в повідомленні.

Учора поблизу Лобачевого противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів.

Поблизу Південного окупанти двічі обстріляли позиції українських захисників, застосовуючи станкові протитанкові гранатомети та міномети калібру 120 мм.

Неподалік Новоолександрівки ворог стріляв з ручних протитанкових та підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

Біля Золотого-3 окупаційні війська вели вогонь з мінометів калібру 82 мм.

У районі Новозванівки російські найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

На збройні провокації противника українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Станом на 7:00 4 листопада порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.