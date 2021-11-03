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На сході України вчилися відбивати атаки терористів на стратегічні об’єкти

Перед учасниками тренувань стояло завдання своєчасного виявлення вибухового пристрою та попередження теракту.

Головне Управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях провело міжвідомчі контрдиверсійні тренування у Сєвєродонецьку. Про це повідомляє пресслужба СБУ в Луганській області.

За легендою, умовні терористи готували вибух на об’єднанні "Азот". Ураження цього об’єкта критичної інфраструктури могло б спричинити екологічну катастрофу регіонального масштабу.

"Метою тренувань стала перевірка стану антитерористичної захищеності стратегічно важливого підприємства і готовності силовиків до протидії можливим загрозам. Зокрема, перед учасниками тренувань стояло завдання своєчасного виявлення вибухового пристрою та попередження теракту на хімічному підприємстві", - йдеться у повідомленні.

Учасники тренувань в умовах, максимально наближених до реальних, продемонстрували готовність до дій в екстремальній обстановці. Зокрема, успішно провели заходи з розмінування та відпрацювали алгоритм дій в умовах диверсійної небезпеки.

У тренуваннях взяли участь співробітники Служби безпеки України, Національної поліції, ДСНС та інших відомств-суб’єктів протидії терористичним загрозам.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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