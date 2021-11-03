Автор: Сергій Бухарін

У селищі Буди на Харківщині в вівторок, 2 листопада, за допомогою вибуху знесли будівлю Будянського фаянсового заводу.

Про це повідомило місцеве видання "Слобідський край".

Рішення про ліквідацію будівлі прийняте її поточним власником. Як зазначили в територіальній громаді, наразі невідомо, що побудують на місці знесеного заводу, земля під котрим належить місцевій раді.

Підприємство давно не працювало.

Будянський фаянсовий завод засновано в 1887 році. Протягом XX століття підприємство було лідером у виробництві фаянсу спочатку в царській Росії, потім у СРСР і в незалежній Україні. У 2006 році рішенням суду завод було визнано банкрутом, а його майно згодом розпродано.

Фото: wikipedia.org Будівля фаянсового заводу в Будах

Фото: wikipedia.org Логотип будянського фаянсу

Нагадаємо, що раніше цієї осені в Житомирі знесли відому фабрику, яка виробляла шкарпетки.