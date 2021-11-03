Politico оприлюднило супутникові фото дислокованих неподалік України російських військ
Politico оприлюднило супутникові фото дислокованих неподалік України російських військ
Суд залишив під вартою колишнього міністра закордонних справ України
Суд залишив під вартою колишнього міністра закордонних справ України
Ярош розповів, чим займатиметься на посаді радника головнокомандувача ЗСУ
Ярош розповів, чим займатиметься на посаді радника головнокомандувача ЗСУ
Рада ухвалила закон, який запроваджує розрахунки за газ в енергетичних одиницях
Рада ухвалила закон, який запроваджує розрахунки за газ в енергетичних одиницях
Червона зона, зелені сертифікати. Як Київ пережив перший день посилених карантинних обмежень
Червона зона, зелені сертифікати. Як Київ пережив перший день посилених карантинних обмежень
"Антивакцинатори" вийшли на мітинг у центрі Києва і перекрили рух біля Верховної Ради
"Антивакцинатори" вийшли на мітинг у центрі Києва і перекрили рух біля Верховної Ради
Ніна Матвієнко розійшлася з чоловіком після 50 років шлюбу
Ніна Матвієнко розійшлася з чоловіком після 50 років шлюбу
Стало відоме ім’я військового, який загинув сьогодні біля Павлополя
Стало відоме ім’я військового, який загинув сьогодні біля Павлополя
Зеленський підписав новий санкційний пакет проти Росії
Зеленський підписав новий санкційний пакет проти Росії
ГоловнаСуспільствоПодії

У Харківській область вибухом знесли будівлю знаменитого Будянського фаянсового заводу

Підприємство давно не випускало жодної продукції.

Автор: Сергій Бухарін

У селищі Буди на Харківщині в вівторок, 2 листопада, за допомогою вибуху знесли будівлю Будянського фаянсового заводу.

Про це повідомило місцеве видання "Слобідський край".

Рішення про ліквідацію будівлі прийняте її поточним власником. Як зазначили в територіальній громаді, наразі невідомо, що побудують на місці знесеного заводу, земля під котрим належить місцевій раді.

Підприємство давно не працювало.

Будянський фаянсовий завод засновано в 1887 році. Протягом XX століття підприємство було лідером у виробництві фаянсу спочатку в царській Росії, потім у СРСР і в незалежній Україні. У 2006 році рішенням суду завод було визнано банкрутом, а його майно згодом розпродано.

Будівля фаянсового заводу в Будах
Фото: wikipedia.org
Будівля фаянсового заводу в Будах

Логотип будянського фаянсу
Фото: wikipedia.org
Логотип будянського фаянсу

Нагадаємо, що раніше цієї осені в Житомирі знесли відому фабрику, яка виробляла шкарпетки.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також