Ще три області можуть перейти в "червону" зону цього тижня

Йдеться про Волинську, Харківську та Тернопільську області.

Волинська, Харківська і Тернопільська області перебувають у зоні ризику і вже цього тижня можуть перейти в "червону" зону карантину.

Про це заявив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки Юрій Ганиченко.

За його словами, якщо Черкаська область не візьме під контроль рівень захворюваності, то вже наступного тижня і цей регіон може увійти в "червону" зону.

Станом на 2 листопада у 15 областях України та Києві запроваджено "червоний" рівень епідемічної небезпеки.

Учора МОЗ заявило про стабілізацію ситуації в областях, які першими увійшли до "червоної" зони. Це Херсонська, Запорізька й Донецька області.

Міський голова Києва Віталій Кличко вважає, що столиця може перебувати в "червоній" зоні приблизно місяць. Якщо буде позитивна динаміка, обмеження знімуть швидше.