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Україна вперше перевищила позначку 50 тисяч пацієнтів у ковід-лікарнях

Осіння хвиля вийшла на максимуми, які очікували в РНБО.

Україна вперше з початку пандемії перевищила позначку в 50 тисяч пацієнтів, госпіталізованих з підозрою або підтвердженим COVID-19.

Про це свідчать дані РНБО України.

Станом на 31 жовтня із 73,6 тисяч ліжок, виділених під COVID-19, в Україні було зайнято 50,5 тис., тобто близько 69%.

Найгірша ситуація - у Донецькій області, де зайнято вже 90,5% ліжок. У Києві цей показник становить близько 67%.

Нагадаємо, що секретар РНБО Олексій Данілов у середині жовтня казав, що на піку осінньої хвилі COVID-19 у лікарнях буде знаходитися 50-52 тисячі осіб.

За останній тиждень (26 жовтня - 1 листопада) в Україні зафіксували 152 тисячі нових випадків COVID-19. Це на 9% більше в порівнянні з попереднім тижнем.

Померли понад 3,8 тис. людей, вилікувлаись 61,7 тис.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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