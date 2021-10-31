За добу в Україні – понад 17 тисяч нових випадків ковіду

За суботу, 30 жовтня в Україні зафіксували 17430 нових підтверджених випадків коронавірусу.
Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.
Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1934), Одеській (1521), Сумській (1176), Житомирській (1166) і Дніпропетровській (1141) областях.
Летальних випадків – 336.
Також за минулу добу госпіталізували 5 663 особи, одужало 5 269 осіб.
Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України
|
Регіон
|
Підтверджені
|
Зареєстровано померлих
|
Одужали
|
Активні хворі
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
всього
|
за добу
|
Всього
|
на 100 тис. нас.
|
Україна
|
2922302
|
17430
|
67729
|
336
|
2436213
|
5269
|
418360
|
1098,5
|
м. Київ
|
259302
|
443
|
6169
|
39
|
229220
|
161
|
23913
|
806,5
|
Вінницька
|
85058
|
363
|
2065
|
11
|
75237
|
170
|
7756
|
503,9
|
Волинська
|
77792
|
317
|
1518
|
8
|
66526
|
78
|
9748
|
946,3
|
Дніпропетровська
|
187963
|
1141
|
5858
|
48
|
151172
|
419
|
30933
|
977,6
|
Донецька
|
127639
|
436
|
3387
|
40
|
104052
|
49
|
20200
|
1075,6
|
Житомирська
|
116394
|
1166
|
2423
|
10
|
95940
|
46
|
18031
|
1498,0
|
Закарпатська
|
69126
|
181
|
1758
|
6
|
62451
|
60
|
4917
|
392,5
|
Запорізька
|
142210
|
657
|
3332
|
9
|
110423
|
0
|
28455
|
1693,9
|
Івано-Франківська
|
104055
|
582
|
2431
|
3
|
90741
|
50
|
10883
|
797,1
|
Київська
|
150986
|
578
|
3293
|
7
|
133978
|
199
|
13715
|
769,7
|
Кіровоградська
|
24866
|
177
|
978
|
4
|
21117
|
26
|
2771
|
298,5
|
Луганська
|
48352
|
204
|
1558
|
6
|
34445
|
159
|
12349
|
1836,7
|
Львівська
|
182018
|
1040
|
4525
|
15
|
146828
|
163
|
30665
|
1223,3
|
Миколаївська
|
85735
|
939
|
2355
|
17
|
75890
|
227
|
7490
|
671,4
|
Одеська
|
192840
|
1521
|
4081
|
35
|
149158
|
581
|
39601
|
1668,3
|
Полтавська
|
99297
|
364
|
2307
|
4
|
84653
|
20
|
12337
|
893,1
|
Рівненська
|
101602
|
412
|
1585
|
10
|
88920
|
298
|
11097
|
963,9
|
Сумська
|
106926
|
1176
|
1880
|
6
|
87926
|
451
|
17120
|
1610,5
|
Тернопільська
|
90521
|
480
|
1616
|
13
|
79025
|
244
|
9880
|
953,8
|
Харківська
|
206415
|
1934
|
4703
|
19
|
168907
|
1101
|
32805
|
1238,2
|
Херсонська
|
65512
|
918
|
1813
|
0
|
43174
|
137
|
20525
|
2004,7
|
Хмельницька
|
116180
|
958
|
2371
|
7
|
98403
|
261
|
15406
|
1231,7
|
Черкаська
|
101233
|
275
|
1616
|
0
|
87157
|
209
|
12460
|
1049,8
|
Чернівецька
|
106405
|
487
|
2430
|
17
|
88128
|
149
|
15847
|
1761,3
|
Чернігівська
|
73875
|
681
|
1677
|
2
|
62742
|
11
|
9456
|
958,8
За весь час пандемії в Україні на ковід захворіли 2 922 302 особи, одужало – 2 436 213, зафіксовано 67 729 летальних випадків і проведено 14 426 626 ПЛР-тестувань.
Нагадаємо, за п’ятницю, 29 жовтня в Україні зафіксовано 26 198 нових підтверджених випадків коронавірусу.
У четвер, 28 жовтня виявили 26 870 нових випадків, що є найвищим показником добової захворюваності з початку пандемії.
У Національній академії наук припускають, що на початку листопада в Україні почнуть реєструвати більше 30 тисяч нових випадків ковіду за добу.
У середині жовтня РНБО спрогнозувала, що пік осінньої хвилі COVID-19 припаде на період до 5 листопада.