За добу в Україні – понад 17 тисяч нових випадків ковіду

За суботу, 30 жовтня в Україні зафіксували 17430 нових підтверджених випадків коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1934), Одеській (1521), Сумській (1176), Житомирській (1166) і Дніпропетровській (1141) областях.

Летальних випадків – 336.

Також за минулу добу госпіталізували 5 663 особи, одужало 5 269 осіб.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон Підтверджені Зареєстровано померлих Одужали Активні хворі всього за добу всього за добу всього за добу Всього на 100 тис. нас. Україна 2922302 17430 67729 336 2436213 5269 418360 1098,5 м. Київ 259302 443 6169 39 229220 161 23913 806,5 Вінницька 85058 363 2065 11 75237 170 7756 503,9 Волинська 77792 317 1518 8 66526 78 9748 946,3 Дніпропетровська 187963 1141 5858 48 151172 419 30933 977,6 Донецька 127639 436 3387 40 104052 49 20200 1075,6 Житомирська 116394 1166 2423 10 95940 46 18031 1498,0 Закарпатська 69126 181 1758 6 62451 60 4917 392,5 Запорізька 142210 657 3332 9 110423 0 28455 1693,9 Івано-Франківська 104055 582 2431 3 90741 50 10883 797,1 Київська 150986 578 3293 7 133978 199 13715 769,7 Кіровоградська 24866 177 978 4 21117 26 2771 298,5 Луганська 48352 204 1558 6 34445 159 12349 1836,7 Львівська 182018 1040 4525 15 146828 163 30665 1223,3 Миколаївська 85735 939 2355 17 75890 227 7490 671,4 Одеська 192840 1521 4081 35 149158 581 39601 1668,3 Полтавська 99297 364 2307 4 84653 20 12337 893,1 Рівненська 101602 412 1585 10 88920 298 11097 963,9 Сумська 106926 1176 1880 6 87926 451 17120 1610,5 Тернопільська 90521 480 1616 13 79025 244 9880 953,8 Харківська 206415 1934 4703 19 168907 1101 32805 1238,2 Херсонська 65512 918 1813 0 43174 137 20525 2004,7 Хмельницька 116180 958 2371 7 98403 261 15406 1231,7 Черкаська 101233 275 1616 0 87157 209 12460 1049,8 Чернівецька 106405 487 2430 17 88128 149 15847 1761,3 Чернігівська 73875 681 1677 2 62742 11 9456 958,8

За весь час пандемії в Україні на ковід захворіли 2 922 302 особи, одужало – 2 436 213, зафіксовано 67 729 летальних випадків і проведено 14 426 626 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, за п’ятницю, 29 жовтня в Україні зафіксовано 26 198 нових підтверджених випадків коронавірусу.

У четвер, 28 жовтня виявили 26 870 нових випадків, що є найвищим показником добової захворюваності з початку пандемії.

У Національній академії наук припускають, що на початку листопада в Україні почнуть реєструвати більше 30 тисяч нових випадків ковіду за добу.

У середині жовтня РНБО спрогнозувала, що пік осінньої хвилі COVID-19 припаде на період до 5 листопада.