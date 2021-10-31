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За добу в Україні – понад 17 тисяч нових випадків ковіду

Летальних випадків – 336.

За добу в Україні – понад 17 тисяч нових випадків ковіду
Фото: Київрада

За суботу, 30 жовтня в Україні зафіксували 17430 нових підтверджених випадків коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1934), Одеській (1521), Сумській (1176), Житомирській (1166) і Дніпропетровській (1141) областях.

Летальних випадків – 336.

Також за минулу добу госпіталізували 5 663 особи, одужало 5 269 осіб.

Розподіл випадків COVID-19 по регіонах України

Регіон

Підтверджені

Зареєстровано померлих

Одужали

Активні хворі

всього

за добу

всього

за добу

всього

за добу

Всього

на 100 тис. нас.

Україна

2922302

17430

67729

336

2436213

5269

418360

1098,5

м. Київ

259302

443

6169

39

229220

161

23913

806,5

Вінницька

85058

363

2065

11

75237

170

7756

503,9

Волинська

77792

317

1518

8

66526

78

9748

946,3

Дніпропетровська

187963

1141

5858

48

151172

419

30933

977,6

Донецька

127639

436

3387

40

104052

49

20200

1075,6

Житомирська

116394

1166

2423

10

95940

46

18031

1498,0

Закарпатська

69126

181

1758

6

62451

60

4917

392,5

Запорізька

142210

657

3332

9

110423

0

28455

1693,9

Івано-Франківська

104055

582

2431

3

90741

50

10883

797,1

Київська

150986

578

3293

7

133978

199

13715

769,7

Кіровоградська

24866

177

978

4

21117

26

2771

298,5

Луганська

48352

204

1558

6

34445

159

12349

1836,7

Львівська

182018

1040

4525

15

146828

163

30665

1223,3

Миколаївська

85735

939

2355

17

75890

227

7490

671,4

Одеська

192840

1521

4081

35

149158

581

39601

1668,3

Полтавська

99297

364

2307

4

84653

20

12337

893,1

Рівненська

101602

412

1585

10

88920

298

11097

963,9

Сумська

106926

1176

1880

6

87926

451

17120

1610,5

Тернопільська

90521

480

1616

13

79025

244

9880

953,8

Харківська

206415

1934

4703

19

168907

1101

32805

1238,2

Херсонська

65512

918

1813

0

43174

137

20525

2004,7

Хмельницька

116180

958

2371

7

98403

261

15406

1231,7

Черкаська

101233

275

1616

0

87157

209

12460

1049,8

Чернівецька

106405

487

2430

17

88128

149

15847

1761,3

Чернігівська

73875

681

1677

2

62742

11

9456

958,8

За весь час пандемії в Україні на ковід захворіли 2 922 302 особи, одужало – 2 436 213, зафіксовано 67 729 летальних випадків і проведено 14 426 626 ПЛР-тестувань.

Нагадаємо, за п’ятницю, 29 жовтня в Україні зафіксовано 26 198 нових підтверджених випадків коронавірусу.

У четвер, 28 жовтня виявили 26 870 нових випадків, що є найвищим показником добової захворюваності з початку пандемії.

У Національній академії наук припускають, що на початку листопада в Україні почнуть реєструвати більше 30 тисяч нових випадків ковіду за добу.

У середині жовтня РНБО спрогнозувала, що пік осінньої хвилі COVID-19 припаде на період до 5 листопада.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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