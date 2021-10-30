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У Києві на НСК "Олімпійський" протягом двох днів працюватиме пункт щеплення від ковіду

Вакцинуватися там можна буде 31 жовтня і 1 листопада. 

У Києві на НСК "Олімпійський" протягом двох днів працюватиме пункт щеплення від ковіду
НСК "Олимпийский"
Фото: НСК Олимпийский

На території НСК "Олімпійський" у Києві 31 жовтня і 1 листопада працюватиме пункт вакцинації від коронавірусу. Про це повідомили в пресслужбі футбольного клубу "Динамо", який організував вакцинацію спільно з МОЗ.

У пункті чергуватимуть декілька мобільних бригад медиків. Щепитися зможуть всі охочі. 

"Вакцини сертифіковані, їхня справжність, якість та умови зберігання гарантує Міністерство охорони здоров'я України. Досвідчений професійний медичний персонал, визначений МОЗ, забезпечить швидкий та безпечний процес вакцинації для кожного громадянина України, який завітає до пункту на НСК «Олімпійський»", – зазначили в футбольному клубі.

31-го жовтня пункт вакцинації працюватиме з 10.00 до 17.00, 1-го листопада – з 11.00 до 19.00. Пункт буде працювати у залі "Олімпійський двір", вхід на територію стадіону через "Захід-1", "Північ-1,2".

Нагадаємо, що з 1 листопада і до покращення ситуації із захворюваністю столиця переходить до червоної зони. На тлі зростання захворюваності та заборони невакцинованим або непротестованим киянам відвідувати громадські місця і користуватися транспортом у столичних пунктах щеплень вже кілька днів спостерігаються великі черги. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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