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У день виборів у Харкові працюватиме 41 пункт вакцинації

Вони працюватимуть на виборчих дільницях.

У день виборів у Харкові працюватиме 41 пункт вакцинації
В Черкаській області почали вакцинувати освітян з 15 квітня 2021.
Фото: ck-oda.gov.ua

У всіх районах Харкова у день виборів міського голови 31 жовтня працюватиме 41 пункт вакцинації від коронавірусу.

Про це повідомила пресслужба Харківської міськради.

Усі вони працюватимуть на виборчих дільницях, розташованих у школах.

Щепитися всі охочі зможуть з 9:00 до 18:00. В наявності у медичних бригад будуть вакцини “Coronavac”, “Pfizer”, “AstraZeneca”.

“У Харкові останніми днями на добу в середньому вакцинуються близько 8 тисяч жителів. Наше завдання – зробити все, щоб ця цифра зростала. Тому звертаємося до всіх харків'ян із проханням не лише активно голосувати, а й подбати про своє здоров'я та здоров'я близьких”, – підкреслила заступник Харківського міського голови Світлана Горбунова-Рубан.

Нагадаємо, вибори мера Харкова проводяться у зв'язку зі смертю Геннадія Кернеса. 

Зараз містом керує секретар міської ради Ігор Терехов, який перемагає у виборах згідно з проведеним опитуванням.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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