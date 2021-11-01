«Люди свій вибір зробили. Але ми рятуємо всіх». День із життя ковідної реанімації
«Люди свій вибір зробили. Але ми рятуємо всіх». День із життя ковідної реанімації
Відомий дитячий письменник Володимир Рутківський помер від коронавірусу
Відомий дитячий письменник Володимир Рутківський помер від коронавірусу
Росія знову нарощує війська біля кордону з Україною і це не навчання, – Washington Post
Росія знову нарощує війська біля кордону з Україною і це не навчання, – Washington Post
У Кличка нагадали правила користування громадським транспортом Києва на період "червоної" зони
У Кличка нагадали правила користування громадським транспортом Києва на період "червоної" зони
Україна повинна перестати називати безпілотники “Bayraktar” турецькими, – Чавушоглу
Україна повинна перестати називати безпілотники “Bayraktar” турецькими, – Чавушоглу
Сертифікати про вакцинацію у “Дії” тепер можна отримати без Photo ID
Сертифікати про вакцинацію у “Дії” тепер можна отримати без Photo ID
Ян Томаш Гросс: «Історія знає багато прикладів, коли сусіди починали вбивати одне одного, щойно ситуація дозволяла»
Ян Томаш Гросс: «Історія знає багато прикладів, коли сусіди починали вбивати одне одного, щойно ситуація дозволяла»
Терехов перемагає на виборах мера Харкова, – екзит-пол
Терехов перемагає на виборах мера Харкова, – екзит-пол
Нардепка Скороход заявила, що Антона Полякова вбили
Нардепка Скороход заявила, що Антона Полякова вбили
ГоловнаСуспільствоЗдоров'я

​За минулий тиждень в Україні щепили проти ковіду більше людей, ніж за весь червень

Захворіли за добу 13 936 людей, госпіталізовано - 3 828.

​За минулий тиждень в Україні щепили проти ковіду більше людей, ніж за весь червень
Фото: rivnenews.com.ua

За минулу добу в Україні підтвердили 13 936 нових випадків захворювання на коронавірус. Захворіли, зокрема, 905 дітей та 111 медпрацівників. А за минулий тиждень було зроблено 1 740 231 щеплень - більше, ніж за весь червень.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Вакциновано за минулу 117 818 людей. Одну дозу отримали 89 546 людей, повністю імунізовані - 28 272 людини.

Госпіталізовано за минулу добу 3 828 людей. 298 пацієнтів померли. Одужали 5 885 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 936 238 осіб; одужало – 2 442 098. Від ускладнень захворювання померли 68 027 людей. Всього було здійснено 14 455 647 ПЛР-тестувань.

У МОЗ зазначили, що 94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня — невакциновані.

Статистика за минулу добу в регіонах:

  • м. Київ – 495 випадків;
  • Вінницька область – 298 випадків;
  • Волинська область – 397 випадків;
  • Дніпропетровська область – 867 випадків;
  • Донецька область – 322 випадки;
  • Житомирська область – 827 випадків;
  • Закарпатська область – 118 випадків;
  • Запорізька область – 895 випадків;
  • Івано-Франківська область – 344 випадки;
  • Київська область – 396 випадків;
  • Кіровоградська область – 74 випадки;
  • Луганська область – 110 випадків;
  • Львівська область – 1166 випадків;
  • Миколаївська область – 864 випадки;
  • Одеська область – 1281 випадок;
  • Полтавська область – 259 випадків;
  • Рівненська область – 455 випадків;
  • Сумська область – 573 випадки;
  • Тернопільська область – 398 випадків;
  • Харківська область – 1227 випадків;
  • Херсонська область – 828 випадків;
  • Хмельницька область – 693 випадки;
  • Черкаська область – 270 випадків;
  • Чернівецька область – 424 випадки;
  • Чернігівська область – 355 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 10 245 775 людей, з них отримали одну дозу – 10 245 773 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 449 818 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 17 695 591 щеплення.

Нагадаємо, за суботу, 30 жовтня в Україні зафіксували 17430 нових підтверджених випадків коронавірусу. За п’ятницю, 29 жовтня — 26 198 випадків. А в четвер, 28 жовтня виявили 26 870 нових випадків ковіду, що є найвищим показником добової захворюваності з початку пандемії.

Станом на суботу, 30 жовтня в Україні у "жовтій" зоні за рівнем епідеміологічної небезпеки залишаються лише дві області.

У Національній академії наук припускають, що на початку листопада в Україні почнуть реєструвати більше 30 тисяч нових випадків ковіду за добу.

У середині жовтня РНБО спрогнозувала, що пік осінньої хвилі COVID-19 припаде на період до 5 листопада.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також