​За минулий тиждень в Україні щепили проти ковіду більше людей, ніж за весь червень

За минулу добу в Україні підтвердили 13 936 нових випадків захворювання на коронавірус. Захворіли, зокрема, 905 дітей та 111 медпрацівників. А за минулий тиждень було зроблено 1 740 231 щеплень - більше, ніж за весь червень.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Вакциновано за минулу 117 818 людей. Одну дозу отримали 89 546 людей, повністю імунізовані - 28 272 людини.

Госпіталізовано за минулу добу 3 828 людей. 298 пацієнтів померли. Одужали 5 885 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 2 936 238 осіб; одужало – 2 442 098. Від ускладнень захворювання померли 68 027 людей. Всього було здійснено 14 455 647 ПЛР-тестувань.

У МОЗ зазначили, що 94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня — невакциновані.

Статистика за минулу добу в регіонах:

м. Київ – 495 випадків;

Вінницька область – 298 випадків;

Волинська область – 397 випадків;

Дніпропетровська область – 867 випадків;

Донецька область – 322 випадки;

Житомирська область – 827 випадків;

Закарпатська область – 118 випадків;

Запорізька область – 895 випадків;

Івано-Франківська область – 344 випадки;

Київська область – 396 випадків;

Кіровоградська область – 74 випадки;

Луганська область – 110 випадків;

Львівська область – 1166 випадків;

Миколаївська область – 864 випадки;

Одеська область – 1281 випадок;

Полтавська область – 259 випадків;

Рівненська область – 455 випадків;

Сумська область – 573 випадки;

Тернопільська область – 398 випадків;

Харківська область – 1227 випадків;

Херсонська область – 828 випадків;

Хмельницька область – 693 випадки;

Черкаська область – 270 випадків;

Чернівецька область – 424 випадки;

Чернігівська область – 355 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 10 245 775 людей, з них отримали одну дозу – 10 245 773 людини, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 449 818 людей (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 17 695 591 щеплення.

Нагадаємо, за суботу, 30 жовтня в Україні зафіксували 17430 нових підтверджених випадків коронавірусу. За п’ятницю, 29 жовтня — 26 198 випадків. А в четвер, 28 жовтня виявили 26 870 нових випадків ковіду, що є найвищим показником добової захворюваності з початку пандемії.

Станом на суботу, 30 жовтня в Україні у "жовтій" зоні за рівнем епідеміологічної небезпеки залишаються лише дві області.

У Національній академії наук припускають, що на початку листопада в Україні почнуть реєструвати більше 30 тисяч нових випадків ковіду за добу.

У середині жовтня РНБО спрогнозувала, що пік осінньої хвилі COVID-19 припаде на період до 5 листопада.