У "Дії" за чотири дні згенерували мільйон COVID-сертифікатів

Масовий перехід регіонів у "червону" зону посилив інтерес до "Дії".

Віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що за останні чотири дні у "Дії" згенерували мільйон COVID-сертифікатів.

Про це він написав у телеграмі.

"Додатком "Дія" користуються 9 мільйонів українців. Черговий рубіж подолали дуже швидко – за 10 днів. Такий зліт пов'язаний із COVID-сертифікатами. Лише за останні 4 дні було згенеровано мільйон документів. Загальна кількість складає вже 5 мільйонів і продовжує зростати", - заявив Федоров.

Збільшення інтересу до "Дії" та генерації сертифікатів пов'язано із тим, що за останні дні в "червону" зону перейшли одразу вісім регіонів Україні, в тому числі Київ.

В столиці України, наприклад, COVID-сертифікат потрібен для проїзду в громадському транспорті та відвідуванні публічних місць.

Нагадаємо, що внутрішні COVID-сертифікати в Україні бувають "жовтими" і "зеленими".

"Жовті" сертифікати підтверджують вакцинацію однією дозою дводозної вакцини, вони мають коротший термін дії, ніж "зелені".

"Зелені" сертифікати можна отримати після другого щеплення або з 14-го дня після вакцинації однодозною. Термін дії сертифіката - 365 днів.