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Кличко: "червона" зона в Києві може тривати приблизно місяць

Обмеження переглянуть за умови позитивної динамікі зниження кількості зайнятих ліжок і нових хворих. 

Кличко: "червона" зона в Києві може тривати приблизно місяць
Фото: @vitaliy_klitschko

Мер Києва Віталій Кличко вважає, що столиця може перебувати в "червоній" зоні приблизно місяць. Якщо буде позитивна динаміка, обмеження знімуть швидше.

Про це він розповів в ефірі "Україна 24"

"Якщо протягом 2-3 тижнів ми будемо бачити динаміку, яка буде знижатися, якщо ми підійдемо до ключових критеріїв, які будуть підходити для помаранчевої зони, відповідно до цього будемо приймати рішення і пропонувати понизити статус до помаранчевої зони. Але, на жаль, на сьогодні поки що такої тенденції немає", – зазначив мер міста.

"Червона" зона є фактичним локдауном для невакцинованих або тих, хто неготовий робити щотри дні тести на ковід. Без сертифікату про вакцинацію, хоча б однією дозою, або тесту в Києві навіть заборонено користуватися громадським транспортом

Про те, як місто пережило свій перший "черовний" день, дивіться в репортажі LB.ua

"Червона" зона була впроваджена з 1 листопада. 

Під час весняного адаптивного карантину столиця перебувала в жорстких обмеженнях з 5 квітня по 1 травня. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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