Фото: facebook.com/pochaina.river

З дна та берегів річки Почайної у Києві підняли бетонні блоки і незабаром почнуть формувати природне річище.

Про це повідомила голова громадського об'єднання "Громадський рух Почайна" Анабелла Моріна.

"Бетон знято з берегів та днища річки. Вже скоро будуть формуватися природні береги", - написала вона у фейсбуці.

Фото: facebook.com/pochaina.river

Нагадаємо, що в 2017 році Київська міська рада проголосувала за створення на берегах Почайної нового парку. Його збираються облаштувати на території близько 10 га, що розташована вздовж річки до затоки Вовковата - між проспектом Степана Бандери і вулицею Електриків.

Було проведено архітектурний конкурс, на якому перемогла концепція Валентина Уварова, Віталія Ткача і Дмитра Казакова.

Для зв’язку із озером Йорданським та житловим масивом передбачили створення пішохідного мосту над проспектом С. Бандери, визначили елементи ревіталізації річки. Замовником робіт визначено комунальне підприємство "Київський центр розвитку міського середовища".

Річка Почайна практично зникла протягом 70-80-х років минулого століття. Тоді під час будівництва Оболоні та лінії метрополітену в Києві вона перетворилась на систему озер Опечень, з'єднаних коллектором.