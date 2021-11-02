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Стало відоме ім’я військового, який загинув сьогодні біля Павлополя

У чоловіка залишилися дружина та син.

Стало відоме ім’я військового, який загинув сьогодні біля Павлополя
Сергій Єлисєєв

Внаслідок обстрілу українських позицій під Павлополем загинув боєць одного з батальйонів 128 окремої гірсько-штурмової бригади Сергій Єлисєєв. Про це повідомляє пресслужба 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади.

Сергій Єлисєєв
Сергій Єлисєєв

“Із сумом повідомляємо про важку втрату в нашій бригаді. Під час обстрілу наших позицій, внаслідок поранень несумісних з життям загинув воїн одного з гірсько-штурмових батальйонів Сергій Єлисєєв”, - йдетьсяу повдіомленні. 

Зазначається, що чоловік захищав Україну у лавах Збройних Сил з перших років війни.

“Він був чесним, відкритим та життєрадісним чоловіком. Агресивні дії окупантів стали причиною загибелі справжнього патріота, якому було не байдуже на долю власної країни. Керівництво бригади та весь особовий склад висловлює щирі співчуття рідним, друзям, близьким і товаришам! Спочивай з миром, побратиме! Не простимо і не забудемо!” - сказано у повідомленні.

У Сергія Єлисєєва залишилися дружина та син.

Нагадаємо, від початку доби збройні формування Російської Федерації чотири рази порушили режим припинення вогню на Донбасі, два з яких - із застосовуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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