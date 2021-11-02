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У Хмельницькому судитимуть полковника ЗСУ, який п’яним випадково вистрілив у дитину

Хлопчик досі перебуває в лікарні, тривають операції.

У Хмельницькому судитимуть полковника ЗСУ, який п’яним випадково вистрілив у дитину
Архівне фото

Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань Хмельницького завершили досудове розслідування стосовно офіцера однієї з військових частин Збройних сил України, який зі службового пістолета вистрілив у дитину.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

12 липня 2021 року полковник відпочивав з другом і його 10-річним сином у Новограді-Волинському Житомирської області. Напідпитку військовий вирішив продемонструвати хлопчику бойовий прийом з обеззброєння противника. Під час "демонстрації" офіцер вистрілив у спину дитині. Куля пройшла навиліт.

Хлопчик вижив, але отримав тяжкі ушкодження. Дитина досі перебуває в лікарні, тривають операції.

Офіцера відразу ж затримали. Військовослужбовець обвинувачений у порушенні правил поводження зі зброєю, що заподіяло потерпілому тілесні ушкодження (ч. 1 ст. 414 КК України). Обвинувальний акт направлено до суду. Свою провину він визнає.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді службового обмеження на строк до 2 років, або тримання у дисциплінарному батальйоні на той самий строк, або позбавлення волі на строк до 3 років.

Нагадаємо, 12 липня до лікарні Новограда-Волинського доставили хлопчика з наскрізним вогнепальним пораненням спини. Наступного дня дитину гелікоптером транспортували до Києва.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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