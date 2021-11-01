Індонезія дозволила CoronaVac для щеплення дітей від 6 років

Вакцину виробництва Sinovac для дітей молодшого віку схвалили також Чилі та Камбоджа.

Управління з контролю за продуктами харчування та лікарськими препаратами Індонезії схвалило застосування китайської вакцини CoronaVac для дітей віком від 6 років. Цей препарат виробництва Sinovac Biotech використовують і в Україні, але лише для щеплення дорослих.

Як пише Reuters, схвалення було отримано після двох успішних фаз клінічних випробувань, які продемонстрували рівень імуногенності 96%.

Раніше в країні дозволяли вакцинувати від коронавірусу лише дітей віком від 12 років.

За словами голови управління Пенні Лукіто, схвалення стало "приємною новиною".

"Ми впевнені, що вакцинація дітей є невідкладною справою, особливо тепер, коли... почалося особисте навчання", - сказала вона.

Наразі в країні є близько 200 мільйонів доз вакцини CoronaVac.

У липні Індонезія була епіцентром COVID-19 в Азії, а варіант дельта призвів до збільшення кількості інфекцій і смертей, хоча обидва показники різко впали.

За даними уряду, 13% випадків зараження припадають на осіб до 18 років. Індонезія вакцинувала близько 27% свого населення, яке становить 270 мільйонів.

Відповідно до даних міністерства охорони здоров'я Індонезії, понад 26 мільйонів дітей віком від 12 до 17 років отримали хоча б одну дозу вакцини.

Вакцину Sinovac для дітей молодшого віку схвалили також Чилі та Камбоджа. В Україні для вакцинації від коронавірусу дітей від 12 років рекомендують Pfizer.