Саміт G20 закінчився компромісом щодо досягнення вуглецевої нейтральності

Країни "Великої двадцятки" (G20) дійшли компромісу щодо протидії змінам клімату. Учасники погодилися працювати над досягненням вуглецевої нейтральності "приблизно до середини століття".

Про це йдеться в підсумковій заяві саміту G20 у Римі 31 жовтня, передає "Радіо Свобода".

"Ми визнаємо, що наслідки змін клімату при температурі 1,5 градуса за Цельсієм набагато менші, ніж при 2 градусах", - зазначається в комюніке.

Документ підтримує мету Паризької кліматичної угоди щодо утримання глобальної температури від підвищення більш ніж на 1,5 градуса за Цельсієм порівняно з доіндустріальним періодом. Водночас, він визнає, що для утримання змін в межах 1,5 градуса, знадобляться "значущі та ефективні дії та відданість усіх країн".

Комюніке також містить зобов’язання припинити фінансування виробництва електроенергії з вугілля за кордоном, але не встановлює мету щодо припинення використання вугілля всередині країн.

Італія, яка приймає саміт, сподівалася на більш конкретні обіцянки в остаточній заяві саміту. Прем’єр-міністр країни Маріо Драгі заявив, що на саміті мають бути визначені як довгострокові, так і короткострокові цілі.

"Ми повинні прискорити відхід від вугілля та більше інвестувати у відновлювані джерела енергії", – сказав він.

Також азначається, що G20 підтвердила попередні зобов’язання витрачати 100 мільярдів доларів щорічно на те, щоб допомогти бідним країнам впоратися з наслідками змін клімату. Країни-члени G20 не змогли домовитися про точну дату досягнення вуглецевої нейтральності. Деякі країни ставлять ціль до 2050 року, тоді як Китай, Росія та Саудівська Аравія сподіваються на 2060 рік.

На саміті також виступив британський принц Чарльз, закликаючи лідерів G20 прислухатися до молоді світу.

"Неможливо не почути розпачливі голоси молодих людей, які бачать у вас розпорядників планети, які тримають у своїх руках життєздатність їхнього майбутнього", – сказав він.

На країни G20 припадає понад 75 відсотків глобальних викидів парникових газів.

Нагадаємо, в суботу, 30 жовтня в Римі стартував дводенний саміт “Великої двадцятки”, учасники якого обговорювали актуальні міжнародні виклики.

G-20 намагається підкреслити, що заможні країни повинні витрачати 100 млрд доларів на рік для допомоги більш бідним державам адаптуватися до змін клімату.

До "Великої двадцятки" входять Аргентина, Австралія, Бразилія, Велика Британія, Індія, Індонезія, Італія, Канада, КНР, Південна Корея, Мексика, Німеччина, ПАР, Росія, Саудівська Аравія, США, Туреччина, Франція, Японія, ПАР. Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда та президент РФ Володимир Путін не беруть персональної участі у саміті.

Минулий саміт "Групи 20" проходив ще до пандемії, в 2019 році, в Японії.