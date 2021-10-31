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У Чехії впала кабіна канатної дороги, загинула людина

Причину аварії з'ясовують.

Поблизу чеського міста Ліберець обірвалася кабіна канатної дороги на гору Єштед.

Під час падіння загинув водій, який їхав один у кабіні, пише novinky.cz.

“Він отримав травми, несумісні з життям, лікар констатував його смерть”, – заявив речник рятувальної служби Ліберецького регіону Міхаель Георгієв.

Відомо, що кабіна впала з висоти близько 30 метрів.

Фото: novinky.cz

Пожежники евакуювали 13 пасажирів та водія з другої кабіни, яка залишилася висіти на тросах. Попередньо вони не отримали жодних травм, лише шок, з ними працюють психологи.

Спочатку повідомили, що у кабіні, яка впала, було близько 30 осіб, але потім виявилося, що це не так.

Президент Асоціації кабельного транспорту Якуб Юрачка заявив, що це зовсім незвичайна ситуація, що сталася вперше за 80 років роботи канатки.

Він відмовився робити припущення щодо причин аварії, яка сталася незадовго до початку передзимової перевірки. Після вихідних одну з кабін планувалося знести краном. Канатну дорогу мали закрити на два тижні.

Фото: novinky.cz

Канатна дорога на Єштед є популярною туристичною визначною пам'яткою. Вона належить Чеській залізниці. Канатка має маятниковий тип, тобто вона складається лише з двох кают.

Торік канатна дорога доставила на вершину 211 тисяч людей. Два роки тому провели реконструкцію електрообладнання і замінили охоронне обладнання.

Нагадаємо, у травні в аварії на канатній дорозі в Італії загинули п’ятеро членів родини з Ізраїлю, зокрема дворічна дитина.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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