Каху Каладзе переобрали мером Тбілісі

Колишній захисник італійського футбольного клубу "Мілан" та київського "Динамо", чинний мер Тбілісі Каха Каладзе, був обраний на другий термін.

Про це повідомляє Тengrinews.

За попередніми даними ЦВК, після опрацювання майже 100% бюлетенів у столиці Грузії, Каладзе набрав 55,6% голосів.

У кандидата від "Єдиного національного руху" Нікі Мелія – 44,4%. Розрив між кандидатами склав 51,7 тисяч голосів на користь кандидата від правлячої партії.

Минулої суботи в Грузії відбувся другий тур муніципальних виборів. Громадяни обирали мерів 20 муніципалітетів, у тому числі у столиці та чотирьох великих містах – Батумі, Кутаїсі, Поті та Руставі. Крім того, у 24 округах обирали мажоритарних депутатів місцевих зборів – сакребуло.

По всіх містах, окрім Цаленджиха, другий тур виграли представники правлячої партії. Опозиція заявила, що не визнає підсумків другого туру місцевих виборів, вважаючи, що вони сфальсифіковані владою.

Каладзе подякував мешканцям столиці і закликав опозицію "поважати вибір Тбілісі".

"Жителі Тбілісі сказали своє слово. Я дуже щасливий. Відчуваю велику відповідальність за те, що ви дали мені повноваження керувати містом вдруге. Зроблю все можливе зі своєю командою", - написав він у фейсбуці.

Нагадаємо, в жовтні 2017 року Каха Каладзе впевнено виграв вибори мера Тбілісі. За нього проголосували 51,06% виборців.

Каладзе став політиком у 2012 році і майже п'ять років обіймав посаду міністра енергетики, віцепрем'єра уряду Грузії. На пост мера Тбілісі Каладзе балотувався як кандидат від керівної партії "Грузинська мрія".