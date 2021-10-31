Відновлення ядерної угоди залежить від Ірану, - Блінкен

Поки неясно, чи готовий Тегеран знову долучитися до переговорів.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон "діє синхронно" з Великою Британією, Німеччиною та Францією щодо повернення Ірану до ядерної угоди.

Про це він розповів у коментарі каналу CNN, передає "Радіоо Свобода".

Заява Блінкена пролунала на наступний день після того, як США, Німеччина, Франція та Великобританія закликали Іран відновити виконання ядерної угоди 2015 року, щоб "уникнути небезпечної ескалації".

Водночас, за словами Блінкена, неясно, чи готовий Тегеран знову "у значущий спосіб" долучитися до переговорів.

"Це дійсно залежить від того, чи Іран серйозно ставиться до цього. Усі наші країни, у співпраці, до речі, з Росією та Китаєм, твердо вірять, що це був би найкращий шлях вперед", – відповів державний секретар США на питання про те, коли Іран приєднався до ядерних переговорів.

Лідери чотирьох країн, які сподіваються переконати Тегеран припинити збагачувати уран до рівня, наближеного до рівня зброї, 30 жовтня заявили, що вони хочуть рішення шляхом переговорів.

Тим часом 31 жовтня міністр закордонних справ Ірану Хосейн Амір-Абдоллахян заявив, що якщо Штати серйозно ставляться до повернення Тегерана до ядерної угоди 2015 року зі світовими державами, президент Джо Байден може просто "видати про це розпорядження".

"Байдену достатньо видати виконавчий наказ завтра, і вони (США – ред.) оголосять, що знову приєднуються до пакту з того моменту, коли його попередник вийшов з угоди. Якщо у Вашингтона є серйозний намір повернутися до угоди, то всі ці переговори взагалі не потрібні", – сказав Амір-Абдоллахян.

Нагадаємо, переговори між Іраном і світовими державами, спрямовані на порятунок угоди, почалися в квітні. Вони мають відновитися наприкінці листопада.

Ядерна угода між Іраном і шістьма країнами (Великою Британією, Німеччиною, Китаєм, Росією, США і Францією) була підписана в 2015 році. Угода передбачала обмеження ядерної програми Ірану і тимчасові обмеження на продаж і закупівлю озброєнь в обмін на зняття з Тегерана міжнародних санкцій.

У 2018 році США вийшли з угоди і відновили односторонні санкції проти Ірану. Це викликало критику з боку інших учасників угоди. Тегеран у відповідь оголосив про поетапне скорочення своїх зобов’язань за угодою.

Адміністрація Байдена заявляла, що готова розглянути відновлення угоди.