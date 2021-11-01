​Макрон звинуватив прем'єра Австралії у брехні

Президент Франції Еммануель Макрон на вихідних, що минули, звинуватив прем'єр-міністра Австралії Скотта Моррісона у брехні.

Про це пише France24.

Під час зустрічі лідерів "Великої двадцятки", що відбувалась у Римі, один із репортерів спитав французького президента, чи не думає він, що Скотт Моррісон брехав йому в ситуації з багатомільярдним контрактом на будівництво субмарин.

"Я не думаю, я знаю", - відповів Макрон.

Нагадаємо, що французький концерн Naval Group повинен був побудувати для Австралії 12 підводних човнів. Проте у вересні Австралія розірвала контракт, заявивши, що будуватиме їх сама за допомогою Великобританії і США, які поділилися з нею технологіями атомних субмарин.

Задля цього Австралія, Великобританія та США створили новий військовий альянс AUKUS.

Брехня зі сторони Австралії полягала в тому, що держава приховала від французьких партнерів факт ведення переговорів з іншими партнерами, які відбувалися вже після підписання контракту.