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Зеленський закликав багаті країни допомагати іншим у забезпеченні зеленої модернізації економіки

"Ми здатні зупинити катастрофічні кліматичні зміни, якщо усі, від кого це залежить, будуть сумлінними".

Зеленський закликав багаті країни допомагати іншим у забезпеченні зеленої модернізації економіки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський вважає, що допомога країнам, які розвиваються, у забезпеченні зеленої модернізації економіки є "частиною глобальної технології порятунку".

Про це йдеться в його колонці для проєкту Green Deal агентства, передає "Інтерфакс-Україна".

"Це не просто моральний обов'язок багатих країн – допомогти країнам, що розвиваються, у забезпеченні зеленої модернізації економік. Це частина глобальної технології порятунку. Ми здатні зупинити катастрофічні кліматичні зміни, якщо усі, від кого це залежить, будуть сумлінними. Втримати глобальне потепління в межах не вище ніж на півтора градуса Цельсія – цілком реально. Кліматична нейтральність – це також реально. Але тільки за умови, що держави світу йтимуть до цього скоординовано та відповідально", - зазначив Зеленський.

Президент назвав кліматичну конференцію у Глазго, у якій він бере участь, "одним із найважливіших зібрань цього року".

"Якщо не вдасться знизити темп кліматичних змін, то після 2030 року соціальні та економічні втрати будуть настільки значними, що ми це просто навіть ще не уявляємо. Ніхто у світі не здатен закритися від цієї загрози у своїх національних кордонах. І ніхто не зможе обіграти клімат за рахунок політиканства", - написав Зеленський.

Він також зазначив, що Україна вітає Декларацію лідерів про користування лісами та землею, ініційовану Великою Британією.

"Відновлення та захист лісів мають бути безумовним пріоритетом. Україна вже розпочала цю роботу, і за 10 років площа лісів у нашій країні зросте на 10 мільйонів гектарів", - написав президент.

"Інший важливий крок, який можна погодити саме зараз у Глазго і який ми підтримуємо, – глобальна ініціатива для зменшення викидів метану. Це один з найнебезпечніших парникових газів, і наукових досліджень на підтвердження цього достатньо. Так, треба враховувати реальні економічні обставини кожної країни і шукати такий шлях для реалізації спільних цілей, який буде сприйматися та підтримуватися суспільствами. Але клімат не може просто зачекати – потрібні дії", – вважає Зеленський.

Президент додав, що Україна щороку готується до дедалі більш руйнівних повеней, опрацьовує необхідні кроки боротьби з опустелюванням.

"Держава і бізнес витрачають усе більше ресурсів для адаптації до кліматичних змін – передусім аграрного сектору, щоб гарантувати продовольчу безпеку нашого суспільства", - написав він.

Нагадаємо, 31 жовтня в Глазго стартувала Міжнародна конференція під егідою ООН з питань зміни клімату. У заході візьмуть участь представники близько 200 країн, включно з лідерами держав. А загалом на COP26 акредитувалися десятки тисяч делегатів. Зокрема, на захід вже прибула шведська екоактивістка Грета Тунберг.

Відкриття COP26 у неділю є формальним, основна робота конференції почнеться у понеділок, 1 листопада і триватиме до 12 листопада.

Президент України виступить на Конференції 1 листопада.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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