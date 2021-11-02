МОЗ дозволило вакцинацію від ковіду всіх дітей віком від 12 років.

Батьки можуть згенерувати СOVID-сертифікат дітям від 12 років, які отримали одну дозу вакцини чи пройшли повний курс щеплення.

Відеоінструкцію оприлюднено на ютуб-каналі застосунку "Дія".

Щоб отримати дитячий СOVID-сертифікат, потрібно:

переконатися, що у вас на смартфоні встановлена остання версія застосунку "Дія";

авторизуватися в "Дії";

додати в застосунку свідоцтво про народження дитини;

у меню "Послуги" вибрати "COVID-сертифікати".

Сертифікат дитини з’явиться в застосунку разом із сертифікатом батьків.

Діти з 14 років можуть самостійно авторизуватися в "Дії" за допомогою чипа NFC на ID-картці або біометричному паспорті.

Згідно з наказом МОЗ від 13 жовтня в Україні дозволили щепити від коронавірусу всіх дітей від 12 до 17 років. Щеплення роблять препаратом Comirnaty від Pfizer/BioNTech.

Нагадаємо, з 1 листопада у "Дії" запустили бета-тестування COVID-сертифікатів на підставі ПЛР-тестів.

Наразі в застосунку "Дія" також доступні міжнародний, "жовтий" та "зелений" внутрішні COVID-сертифікати про вакцинацію. "Жовтий" сертифікат можна отримати після однієї дози вакцини. Він діє 120 днів. Міжнародний та "зелений" діють 365 днів.

Як повідомляли, в "Дії" за чотири дні згенерували мільйон COVID-сертифікатів. Загальна кількість становить уже 5 мільйонів і продовжує зростати.

Учора МОЗ пояснило, як отримати свідоцтво про вакцинацію тим, хто щепився від COVID за кордоном.