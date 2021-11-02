У Польщі почали реєструвати на вакцинацію від ковіду бустерною дозою

Повністю вакцинованими є більш ніж половина мешканців країни.

У Польщі 2 листопада розпочалася реєстрація повнолітніх на щеплення проти коронавірусу додатковою дозою вакцини.

E-направлення для щеплення вже доступне для осіб, які пройшли повний цикл вакцинації від коронавірусу не менш як пів року тому, повідомляє Укрінформ.

Від середини вересня додаткову дозу вакцини проти COVID-19 могли отримувати в Польщі медики, які мають постійний контакт із пацієнтами, а також особи, яким виповнилося 50 років.

Глава МОЗ Польщі Адам Недзельський повідомив, що на Національному стадіоні у Варшаві знову буде розгорнуто тимчасовий госпіталь для пацієнтів з COVID-19. За його словами, вже найближчим часом добова кількість інфікованих у Польщі перевищить 10 тисяч. Приріст є значно вищим, ніж це прогнозували на початку вересня.

Водночас Недзельський повідомив, що уряд намагатиметься уникнути запровадження локдауну. Зокрема, “за будь-яку ціну” уряд намагатиметься уникнути закриття шкіл на карантин.

Станом на сьогодні у Польщі зроблено вже понад 39 млн щеплень проти коронавірусу. Повністю вакцинованими є майже 20 млн жителів Польщі, що становить більш ніж половину мешканців країни.