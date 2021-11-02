Екскерівника ДСА у Херсонській області затримали після трьох місяців розшуку

Фото: kherson.gp.gov.ua

Правоохоронні органи затримали за підозрою в розтраті колишнього начальника херсонського територіального управління Державної судової адміністрації.

Про це повідомляється на сайті Херсонської обласної прокуратури.

"З липня по жовтень 2021 року він перебував у розшуку за підозрою у вчиненні розтрати чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 191 КК України). Наразі йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою з правом внесення застави у розмірі 594 тис грн", - розказала прокуратура.

В реєстрі осіб, які переховуються від органів влади, повідомляється, що колишній начальник херсонської ДСА Володимир Лаговський знаходився у розшуку з кінця липня.

Йому інкримінують закупівлю комп’ютерного обладнання для потреб районних судів за завищеними цінами. Схема полягала в укладанні дев'яти "допорогових" договорів з потрібним постачальником, щоб уникнути процедури відкритих торгів.

Такі дії, за версією слідства, призвели до розтрати бюджетних коштів на понад 700 тис. грн.

Державна судова адміністрація здійснює організаційне та фінансове забезпечення діяльності органів судової влади, в тому числі забезпечує суди комп'ютерами для здійснення судочинства, діловодства тощо. Вона підзвітна Вищій раді правосуддя.

Лаговський працював на посаді начальника територіального управління Державної судової адміністрації України в Херсонській області з 2009 року до липня 2021 року, коли його звільнили з посади за угодою сторін.