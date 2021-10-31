КВУ говорить про підвіз виборців, контрольоване голосування і незаконну агітацію

Спостерігачі Комітету виборців України повідомили про порушення під час проведення проміжних виборів народних депутатів та виборів міського голови Харкова.

У виборчому окрузі №197 (Черкаська область) спостерігачі КВУ повідомляють про факти присутності біля виборчих дільниць сторонніх осіб-контролерів, які зустрічають виборців та роблять відповідні відмітки у листах, що нагадують списки виборців.

У цих листах також вказані т.зв. “коди волонтерів”, адреси та телефони виборців. Також у цих списках відмічається інформація про “час підвезення виборців” до дільниць.

Такі факти можуть свідчити про організацію контрольованого голосування, яке може бути частиною механізму підкупу виборців. Зокрема, спостерігачі КВУ повідомляють, що такі факти мали місце у с. Дахнівка (в.д. 711030, 711031), с. Нова Дмитрівка (в.д. 710212) та м. Черкаси (в.д. 711069, 711072).

Також, за інформацією спостерігачів КВУ у день голосування було зафіксовано більше 10 фактів присутності біля виборчих дільниць невідомих осіб, які були одягнуті у брендований одяг, що повторював кольорову гаму, шрифти та стилістику політичної партії “Слуга народу”.

Такі дії є порушенням чинного законодавства, яким заборонено проведення агітації в день голосування. Також наявність осіб у брендованому одязі в стилістиці символіки партії може бути ознакою механізму контрольованого голосування.

В окрузі №184 (Херсонська область) спостерігачі КВУ повідомляють про низку фактів організації т. зв. “народного спостереження” в день голосування, які можуть свідчити про застосування технології підкупу виборців.

Так, на виборчі дільниці приходять виборці, які представляються народними спостерігачами, звертаються до членів виборчих комісій з проханням їх зареєструвати, перебували на дільницях впродовж короткого часу та приймали участь у голосуванні. У зафіксованих випадках комісія надавала відмову у реєстрації цих спостерігачів, оскільки не мала для цього належних правових підстав.

Зокрема, такі факти мали місце на в.д. у с. Горностаївка та Каїри Каховського району Херсонської області. На думку КВУ присутність на дільницях “народних спостерігачів” може свідчити про використання технології підкупу виборців, через укладання угод із так званими спостерігачами та контролем за їх приходом на виборчі дільниці.

У Харкові спостерігачі КВУ повідомляють про наявність незаконної агітації в день голосування. Так, навпроти автовокзалу розміщено матеріали, виконані в стилістиці виборчої кампанії кандидата Ігоря Терехова (на будівлі розміщено напис: “Люби Харків”).

Окрім того, зафіксовано випадки недотримання протиепідемічних норм на виборчих дільницях. У ОВО №197 спостерігачі КВУ вказали на понад 20 фактів недотримання норм щодо протидії коронавірусної інфекції. Як правило, дотримання норм залежить від позиції голови ДВК та його трактування відповідних вимог.

У Харкові у виборців вимагають наявність сертифікатів вакцинації на тих дільницях, які розташовані в медичних закладах, що призводить до конфліктних ситуацій.

Нагадаємо, сьогодні, 31 жовтня, тривають вибори нового мера Харкова, а на двох округах стартували довибори до Верховної Ради. Виборці округів 184 (Херсонська область) і 197 (Черкащина) обиратимуть депутатів на заміну Ігоря Колихаєва, який став мером Херсона, та Олександра Скічка, призначеного очільником Черкаської ОДА.