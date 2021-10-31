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На Черкащині виявили “смотрящих” за голосуванням зі списками виборців

У ньому зазначені час голосування, прізвища, імена та по батькові виборців, їхні телефони.

У місті Золотоноша на Черкащині виявили жінку, яка на виході з дільниці № 710880 відмічала виборців, які вже проголосували.

Про це пише рух “ЧЕСНО”.

У списку простежується системне написання часу голосування виборців та відмітки “захворів”.

Фото: chesno.org

У ньому зазначені прізвища, імена та по батькові виборців, їхні телефони.

На місце інциденту викликали поліцію.

“Ми зафіксували людей, які стояли біля школи зі списками. І контролювали виборців, які заходили і виходили, хто проголосував за Войцехівського (кандидат від “Слуги народу”). Щас женщіна дає показанія. Розказує, що в кінці должна буть оплата, вона контролює людей. Коштів у неї не було. Я викликала (поліцію)”, – розповіла очевидиця Оксана Гіщин.

Фото: chesno.org

Фото: chesno.org

Фото: chesno.org

Також у сусідньому населеному пункті Деньга громадяни відзняли на відео депутатку селищної ради і колишню голову громади Ларису Головань.

Вона сиділа на лавці і приховувала списки, які дуже схожі за своїм оформленням на ті, що виявили у Золотоноші. Списики мають таке ж форматування і сіру смужку вгорі.

Нагадаємо, на дільниці у місті Золотоноша № 710881 на Черкащині не закрили і не опломбували чорний вхід, через який заводили виборців.

Сьогодні, 31 жовтня, на двох округах стартували довибори до Верховної Ради. Виборці округів 184 (Херсонська область) і 197 (Черкащина) обиратимуть депутатів на заміну Ігоря Колихаєва, який став мером Херсона, та Олександра Скічка, призначеного очільником Черкаської ОДА.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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