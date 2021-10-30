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КМДА звернулась до правоохоронців зі звинуваченням Бучанської райради в захопленні столичної землі

Районна рада розширила Коцюбинське з 87 до 3000 га за рахунок лісів. 

КМДА звернулась до правоохоронців зі звинуваченням Бучанської райради в захопленні столичної землі
Фото: 112.ua

Міська влада звернулась до правоохоронців із заявою про протиправне розширення Бучанською райрадою меж селища Коцюбинське за рахунок лісів столиці. Відповідне звернення спрямовано в Національне антикорупційне бюро і Держбюро розслідувань, також повдіомлено Кабмін. 

20 жовтня Бучанська райрада затвердила проєкт землеустрою щодо встановлення змін меж Коцюбинського. Межі селища розширились з 87 до 3000 га за рахунок київських лісів, повідомили на сайті Київської міської державної адміністрації.

"Міська влада попереджала правоохоронні органи, що бездіяльність Держгеокадастру щодо внесення межі міста Києва спричинить негативні наслідки для територіальної громади столиці. За дорученням мера Києва подано позов до Держгеокадастру та його територіального органу про визнання протиправною бездіяльність цього органу", – йдеться у повідомленні.

В КМДА додали, що в 2012 році вже відмовляли в погодженні проєкту розширення меж Коцюбинського. Цього разу проєкт землеустрою щодо встановлення змін меж селища Коцюбинське навіть не надходив на погодження до Київської міської ради і, відповідно, не погоджувався нею.

Нагадаємо, в липні 2020 року парламент відмовився приєднати Коцюбинське до Києва. Селище віднесли до Бучанського району. 

Селище Коцюбинське загальною площею 87 га оточене київською територією з усіх боків. Питання його приєднання до столиці обговорюється вже багато років. Але в травні 2015 року депутати селищної ради прийняли рішення про приєднання його до передмістя Києва, міста Ірпінь. У травні 2016 року це рішення було скасовано в суді.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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