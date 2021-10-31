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Станом на 12:00 явка на виборах мера Харкова склала 12,4%

У 2015 році – 17,7%.

Станом на 12:00 явка на виборах мера Харкова склала 12,4%
Фото: zik.ua

Станом на 12:00 явка на виборах харківського міського голови склала 12,4%, похибка – 0,6%.

Про це повідомила громадянська мережа “Опора”.

У 2015 році на чергових виборах явка на 12:00 становила 17,7%.

В окрузі №184 на Херсонщині явка на цей час становить 11% (похибка – 1,4%). 

Для порівняння, за даними ЦВК, під час виборів до Верховної Ради у 2019 році явка на 12:00 становила 23,5%.

В окрузі №197 у Черкаській області явка становить 12,2%. У 2019 році активність виборців на 12:00 була 22,3%.

Нагадаємо, сьогодні, 31 жовтня, у Харкові стартували вибори нового міського голови.

На двух округах стартували довибори до Верховної Ради. Виборці округів 184 (Херсонська область) і 197 (Черкащина) обиратимуть депутатів на заміну Ігоря Колихаєва, який став мером Херсона, та Олександра Скічка, призначеного очільником Черкаської ОДА.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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