Виборчі дільниці відкрилися о 8 і працюватимуть до 20 години.

У Харкові, Черкаській та Херсонській областях працюють всі виборчі дільниці.

У Харкові виборчий процес здійснюється в усіх 605 дільницях міста, повідомили у місцевій поліції. Одна виборча спецдільниця в Немишлянському районі відкрилася із незначним запізненням.

В одномандатному виборчому окрузі № 184 (Херсонщина) вчасно та без порушень відкрились всі 188 виборчих дільниць. До охорони публічного порядку та безпеки громадян в посиленому режимі залучено майже 1000 співробітників поліції області.

На 197-му окрузі на Черкащині також працюють всі дільниці, пише procherk.info.

Виборчі дільниці відкрилися о 8 і працюватимуть до 20 години.

Нагадаємо, сьогодні, 31 жовтня, на двох округах стартували довибори до Верховної Ради. Виборці округів 184 (Херсонська область) і 197 (Черкащина) обиратимуть депутатів на заміну Ігоря Колихаєва, який став мером Херсона, та Олександра Скічка, призначеного очільником Черкаської ОДА.

Також у Харкові стартували вибори нового міського голови.