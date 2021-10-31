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У Харкові та двох округах працюють усі виборчі дільниці

Виборчі дільниці відкрилися о 8 і працюватимуть до 20 години.

У Харкові та двох округах працюють усі виборчі дільниці

У Харкові, Черкаській та Херсонській областях працюють всі виборчі дільниці.

У Харкові виборчий процес здійснюється в усіх 605 дільницях міста, повідомили у місцевій поліції. Одна виборча спецдільниця в Немишлянському районі відкрилася із незначним запізненням. 

В одномандатному виборчому окрузі № 184 (Херсонщина) вчасно та без порушень відкрились всі 188 виборчих дільниць. До охорони публічного порядку та безпеки громадян в посиленому режимі залучено майже 1000 співробітників поліції області.

На 197-му окрузі на Черкащині також працюють всі дільниці, пише procherk.info.

Виборчі дільниці відкрилися о 8 і працюватимуть до 20 години.

Нагадаємо, сьогодні, 31 жовтня, на двох округах стартували довибори до Верховної Ради. Виборці округів 184 (Херсонська область) і 197 (Черкащина) обиратимуть депутатів на заміну Ігоря Колихаєва, який став мером Херсона, та Олександра Скічка, призначеного очільником Черкаської ОДА.

Також у Харкові стартували вибори нового міського голови.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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