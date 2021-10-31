На двох округах стартували проміжні вибори до Верховної Ради

Парламент поповниться мажоритарниками з Херсонщини і Черкаської області.

Сьогодні, 31 жовтня, на двух округах стартували довибори до Верховної Ради. Виборці округів 184 (Херсонська область) і 197 (Черкащина) обиратимуть депутатів на заміну Ігоря Колихаєва, який став мером Херсона, та Олександра Скічка, призначеного очільником Черкаської ОДА.

Виборчі дільниці відкриваються о 8 і працюватимуть до 20 години.

На 184 окрузі, згідно за даними "Голос України", балотувалися 19 кандидатів, з них партійні – 12. П'ятеро кандидатів зняли кандидатури, тож у кінцевому списку їх 15.

"Слугу народу" представляє уже колишній голова Херсонської ОДА Сергій Козир. Від партії мера Херсона Колихаєва "Нам тут жити" балотується нинішній очільник ОДА Геннадій Лагута. Кадрова зміни відбулася за кілька днів до виборів – Володимир Зеленський звільнив своїм указом Козира і призначив очільником ОДА його конкурента на виборах Лагуту.

Юрист Ігор Токовенко висувається від партії "Народовладдя", заступник директора ТОВ "Злато Таврії" Ігор Йосипенко – від "Європейської солідарності", від "Національної платформи" – підприємиця Катерина Одарченко, від Європейської партії України – очільник ТОВ "Таврійський парк" Максим Негров, підприємець Олег Баркаренко представляє ВО "Свобода", ексголова Чаплинської райради Володимир Бериславський – самовисуванець.

Партія Антона Яценка представлена помічницею цього нардепа Ганною Живцовою, Партія місцевого самоврядування – в.о. Директора Херсонської філії "Інституту охорони ґрунтів України" Михайлом Мельником. Тимчасово безробітній тезка кандидата від "Нам тут жити" Геннадій Васильович Лагута балотується як самовисуванець.

Від партії "Миколаївці" висувається тимчасово безробітня Тетяна Лазарева, від "Команди Симчишина" – очільник КП "Хмельницькінфоцентр" Сергій Матвійчук.

Депутат Ірпінської ради Андрій Помазан балотується від "Нових обличч". Від "Блоку опозиційних сил" – Олександр Пономарьов.

На 197 окрузі балотувалися зразу 26 кандидатів, один пізніше зняв кандидатуру.

Від "Слуги народу" балотується міський голова Золотоноші Віталій Войцехівський, від партії "Рівне Разом" – заступник директора Рівненського економіко-технологічного коледжу Національного університету водного господарства та природокористування Алексіюк Руслан.

"Народовладдя" висуває підприємця Сергія Василюка, також кандидатом є безпартійна голова фонду "Розвиток обдарованих дітей" Юлія Гершун.

Кандидатами є одразу три чоловіки з прізвищем Голуб: Владислав Володимирович – голова наглядової ради ГО "Разом ми потужна сила" і екснардеп, Владислав Володимирович – безпартійний і безробітний самовисуванець, Вячеслав Володимирович – також безпартійний і безробітний.

Радник черкаського мера Леонід Даценко балотується як самовисуванець, партія "Християнський рух" висуває свою голову Тамару Звягінцеву.

ВО "Свобода" представляє екснардеп Андрій Іллєнко, партію "Молодий Харків" – Олена Козачук.

Від "Блоку Едуарда Гурвіца" балотується журналіст Григорій Козьма, Молодіжна партія України висунула підприємця Романа Коніжая. Петро Кур'ят балотується від "Справжньої України", Нацкорпус представляє Дмитро Кухарчук.

"Європейська партія України" представлена Андрієм Лобунцем, партія "Могутня Україна" – Владиславом Пильником. Також серед кандидатів Роман Панкевич від Української галицької партії, Антон Почапко від "Влади народу", Тетяна Радченко від ОПЗЖ, Вячеслав Резніко від "Команди Андрія Балоги", самовисуванець Іван Степанець, Наталія Степушенко від "Нових обличь", Роман Сущенко від "Європейської солідарності", Сергій Чередніченко від Партії Антона Яценка, самовисуванець, голов ГО Золотонізька громадська міська рада Віктор Шевченко.