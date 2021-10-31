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Вибори мера Харкова: зафіксували порушення на спецдільниці, прихована агітація та фотографування бюлетеня

Також виявили голосування вдвох в одній кабінці.

Спостерігачі фіксують порушення на виборчих дільницях Харкова, де сьогодні обирають міського голову.

Про це інформує громадянська мережа “Опора”.

На дільниці №631692 на вул. Луі Пастера співробітники поліції затримали чоловіка, якого підозрюють у фотографуванні бюлетеня.

На дільниці №631626 голосували на вул. Туркестанська 1 зафіксували голосування вдвох в одній кабінці.

Фото: oporaua.org

Порушення є і на спецдільниці, куди не пускали спостерігачку ОПОРИ.

Зокрема відомо, що зранку на дільниці не було кворуму серед членів ДВК – з 10 членів були присутні 5. Саме за такої кількості членів ДВК відкрили сейф та дістали бюлетені.

Одна жінка навіть не знала, який в неї статус. Спочатку вона говорила, що є спостерігачкою, а потім, коли виявилося, що немає кворуму, стала казати, що вона – членкиня комісії. Пізніше на цю комісію прийшов ще один член ДВК, таким чином кворум було забезпечено.

Окрім того, як пише рух “ЧЕСНО”, біля дільниці №631231 триває прихована агітація.

Фото: chesno.org

На ДВК № 631157 лише один спостерігач – від кандидата Ігоря Терехова.

Фото: chesno.org

Фото: chesno.org

Фото: chesno.org

Фото: chesno.org

Нагадаємо, у Харкові стартували вибори нового міського голови. Якщо жоден кандидат не набере більше 50%, будуть проводити другий тур.

Серед кандидатів – ексмер Михайло Добкін, в.о. міського голови Ігор Терехов, Олександр Скорик від "Євросолідарності", лідер харківського "Нацкорпусу" Костянтин Немічев, депутатка від "Слуги народу" Аліна Мустафаєва (як самовисуванка).

У Харкові працюють усі 605 дільниць, одна виборча спецдільниця в Немишлянському районі відкрилася із незначним запізненням. 

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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