Ярош розповів, чим займатиметься на посаді радника головнокомандувача ЗСУ

Колишній лідер "Правого сектору", командувач "Української добровольчої армії" Дмитро Ярош прокоментував своє призначення радником головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Ярош не розповів про деталі щодо того, коли саме і як отримав запрошення, але сказав, що наказ був виданий ще в жовтні. За його словами, він знайомий із генерал-лейтенантом Залужнии багато років і "абсолютно не сумнівався", коли отримав пропозицію щодо цієї посади.

"Є вже конкретні проєкти, в тому числі мною запропоновані головнокомандувачу, він, відповідно, має певні плани. Це й залучення добровольчого потенціалу до діяльності Збройних сил України, це й робота з молоддю українською, там багато всяких аспектів. Я тільки сьогодні перший день, хоч наказ був ще 20 жовтня, але при тому мені ще треба в курс справ увійти. Але роботи дуже багато, я переконаний, що ми її зробимо", – сказав Ярош.

Він також зазначив, що досі очолює "Українську добровольчу армію".

"Я перебував на різних посадах у різних формуваннях, у мене в підпорядкуванні пройшло близько 10 тисяч людей. Відповідно, коли була ескалація навесні, переважна більшість цих людей готова стати в стрій, знов таки ж, добробатів, Збройних сил і так далі. Зараз дуже важливо це все підсумувати, організувати, унапрямити. Я й зараз є командувачем ДУК, я звідти нікуди не дівався, просто ми про це не так багато говорили, але при тому всьому робили те, що від нас треба для захисту нашої державності", - сказав він.

Ярош не уточнив, чи планується створювати нові добровольчі формування чи надалі інтегрувати добровольців до ЗСУ, сказавши, що це "буде видно по ситуації".

"Наприклад, якщо буде широкомасштабне вторгнення РФ, і воно планується, ми про це знаємо, воно можливе в будь-який момент, добровольці можуть бути задіяні в дуже різних формуваннях, дуже різних аспектах, по різних схемах. Всього не можу говорити з різних причин", – додав Ярош.

Коментуючи можливу реакцію Росії на своє призначення й можливі загострення на лінії фронту, ексголова "Правого сектору" вказав на те, що порушення режиму тиші відбуваються й зараз.

"Кожен день російські терористичні війська завдають ударів, кожен день гинуть наші хлопці або отримують поранення, контузії, бойові травми. І (притягувати – ред.) призначення Яроша радником – це смішно просто. Але не виключено, що росіяни будуть про це говорити, кричати", – припустив він.

Нагадаємо, сьогодні Ярош повідомив, що його призначено радником головнокомандувача ЗСУ.

у 2014 році Ярош балотувався на виборах президента України, посівши 11-е місце. Пізніше Яроша обрали до парламенту у 39-му окрузі в Дніпропетровській області. У роботі парламенту, втім, він практично не брав участі.

У 2013 році Ярош став засновником організації "Правий сектор", яка пізніше перетворилась у партію на базі Української національної асамблеї. В кінці 2015 року Ярош пішов із "Правого сектору" через розбіжності з іншими керівниками руху та створив новий під назвою "Державницька ініціатива Яроша".

Зараз керівником однойменної громадської організації є депутат Верховної Ради Андрій Шараськін.