Державне підприємство "Житомирський бронетанковий завод" відремонтувало партію БМП-2 і БРЕМ-2 та передало їх у Збройні сили України. Про це повідомляє пресслужба “Укроборонпрому”.

"Машини пройшли повний цикл капітального ремонту і модернізації відповідно до умов державного контракту. Техніку оснащено новітніми засобами зв'язку, системами спостереження та сучасними приладами освітлення", - йдеться у повідомленні.

Ремонт гусеничної техніки, зокрема БРЕМ-2, є основним профілем підприємства. БРЕМ-2 виконана на базі БМП-1, має протикульовий броньовий захист, хорошу прохідність і маневровість, здатна долати водні перешкоди вплав, оснащена засобами маскування, захисту від зброї масового знищення і ППО, а також озброєна кулеметом, що дає змогу вести вогонь по повітряних і наземних цілях.

Для ремонтно-евакуаційних робіт ця техніка обладнана електрозварювальним устаткуванням, лебідкою, буксирним кронштейном і штангами жорсткої зчіпки. Вантажопідйомні роботи БРЕМ проводить завдяки стріловому поворотному крану з дообладнанням тросами-стяжками, а над дахом розміщена спеціальна платформа з відкидними бортами для перевезення вантажів і запасних частин.

Нагадаємо, в квітніцього року Львівський бронетанковий завод (ЛБТЗ) передав українським військовим п’ять модернізованих танків Т-64 і Т-72.