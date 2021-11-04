NYT: нове дослідження підтвердило російське походження зброї на Донбасі

Детальне вивчення різних видів зброї та боєприпасів, які використовувалися у війні на території України, підтвердило, що Росія систематично забезпечувала озброєнням незаконні військові формування на Донбасі.

Про це повідомила газета New York Times з посиланням на дослідження, що фінансувалося Європейським Союзом та Міністерством закордонних справ Німеччини. Його проводила британська компанія Conflict Armament Research, яка спеціалізується на вивченні пересувань та застосування озброєнь.

Попередні дослідження на цю тему в основному ґрунтувалися на фотографіях та даних розвідки. Новий звіт зосередився на реальних зразках озброєння, які було знайдено на місці бойових дій.

Спеціалісти вивчили десятки видів стрілецької зброї, гранатометів, ПЗРК та тисячі боєприпасів, вилучених у полонених або вбитих бойовиків або з залишених ними позицій. Вони переписали серійні номери та ідентифіковали інші ознаки, що дозволяють визначити виробників зброї.

Виявилося, що це озброєння могло взятися тільки з російських військових арсеналів. Наприклад, фахівці виявили кілька типів гранатометів, снайперських гвинтівок та мін, які ніколи не перебували на озброєнні українських збройних сил, а отже, не могли бути захоплені у них бойовиками.

Є в них і спеціалізоване озброєння. Дослідники розказали, зокрема, про російську міну-пастку, яка встановлюється під фугасом і вибухає під час спроби знешкодити міну.

В докладі також зазначається, що автомати Калашникова, які використовуються бойовиками під час конфліктів у інших країнах, часто збираються з різних одиниць зброї. Неіснуючі серійні номери компонентів там - звичайна справа. Але в Україні цього не було, а значить, зброя мала більш прямий шлях з заводу на поле бою.

Кулі, які вивчалися фахівцями, були виготовлені в різний час, тому достеменно встановити їх походження видається неможливим. Найстаріший патрон для АК, який було знайдено на полі бою в Україні, датовано 1948-м роком.

Нагадаємо, російська делегація в Міжнародному суді ООН у Гаазі казала, що бойовики на Донбасі не отримують озброєння з РФ, а знаходять його самостійно, наприклад, у шахтах на Донбасі.

Проте міжнародна спільнота давно визнала, що зброю на Донбас постачає саме Росія.